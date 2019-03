El detenido ex vicepresidente Amado Boudou comenzó este martes a ser juzgado por falsificación de documentación de un vehículo y por la compra de 19 vehículos de alta gama cuando era ministro de Economía del kirchnerismo, y en la primera audiencia su defensa pidió la nulidad de la acusación en su contra y su absolución.



Los planteos realizados por los abogados de Boudou, Eduardo Durañona y Graciana Peñafort, fueron rechazados por el fiscal del juicio Abel Córdoba quien sostuvo que "se impone la necesidad de avanzar con el juicio oral".



La definición quedó en manos del Tribunal Oral Federal (TOF) 8 que, tras los planteos de la defensa del ex vicepresidente y el rechazo de la fiscalía, dispuso un cuarto intermedio hasta el martes 26 de marzo, día en el que dará a conocer su decisión.



En lo referido a la causa por la compra de los vehículos, Durañona pidió la nulidad de la acusación por entender que no se detallaron los cargos que se imputan a Boudou.



Sobre la otra causa, la falsificación de documento público de un auto que perteneció al ex funcionario kirchnerista, la abogada Graciana Peñafort planteó que ya fue juzgado y sobreseído y no puede ser sometido de nuevo a proceso.



En cuanto al supuesto del doble juzgamiento, el fiscal Córdoba sostuvo que fue la propia Cámara de Casación la que sostuvo que debía hacerse un nuevo juicio cuando anuló el fallo con el que había sido sobreseído Boudou en la causa de los documentos truchos.



"Nunca llegó a haber una cosa juzgada", sostuvo el fiscal Córdoba al señalar que el fallo que había beneficiado al ex vicepresidente no quedó firme porque así lo dispuso la sala IV de Casación.



Los reclamos se hicieron tras la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de los fiscales que investigaron los hechos, Ramiro González en el caso de los autos adquiridos cuando Boudou era ministro de Economía, y Guillermo Marijuán por la falsificación de papeles para registrar un Honda que le pertenecía.



Boudou fue trasladado durante esta jornada desde la cárcel de Ezeiza, donde cumple condena por la venta de la imprenta ex Ciccone Calcográfica, a Comodoro Py 2002 para enfrentar este nuevo juicio oral.



El ex vicepresidente se ubicó en primera fila con custodia del Servicio Penitenciario Federal y entre sus abogados Durañona y Peñafort.



Sobre la mesa quedaron un libro que le llevó su letrado para que lea en el penal, "El pueblo sin atributos" de Wendy Brown, y hojas con anotaciones.



Por la documentación falsificada de un vehículo Honda ya fue juzgado y absuelto por prescripción, pero la Cámara Federal de Casación revocó este fallo y dispuso realizar un nuevo debate.



En la otra causa fue procesado por el juez federal Sergio Torres por la compra con supuesto sobreprecio y proceso direccionado de 19 automóviles cero kilómetro para el Ministerio de Economía. El TOF 8, a cargo del debate, está integrado por Sabrina Namer, Gabriela López Iñiguez y Nicolás Toselli.



Por la compra de autos de alta gama son juzgados, además, los titulares de la concesionaria en la que se realizó la operación, Fernando y Guido Guidi, y el ex titular de la Sindicatura General de la Nación Daniel Reposo.



Según la investigación del juez Torres, la compra se hizo por unos dos millones de pesos y los vehículos habrían sido sobrevaluados, además de no justificarse la necesidad de la compra de los rodados para el Ministerio de Economía.



Boudou está procesado por "administración fraudulenta agravada" y éste es el tercer juicio oral que enfrenta desde que dejó la función pública: el primero fue por la falsificación de los papeles de su auto.

El segundo fue por delitos cometidos en el traspaso de la imprenta Ciccone Calcográfica durante su paso por el Ministerio de Economía, la causa que lo llevó a prisión con una condena a 5 años y 10 meses de cárcel.

En la causa por la falsificación de la documentación del vehículo Honda se juzga nuevamente a la ex pareja de Boudou, Agustina Seguín, a gestores y a ex responsables del Registro de la Propiedad Automotor donde se hicieron los trámites.