La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sostuvo que "En la Argentina no hay territorio donde no pueda entrar la Policía o una ambulancia o grupo de trabajadores de las municipalidades" y resaltó que en diversos operativos realizados en la provincia de Buenos Aires, se han detectado las bandas que intentaban dominar el territorio, pero gracias a los operativos de saturación, esos delincuentes están dando cuentas a la Justicia.

Bullrich, acompañada por el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, y el intendente de La Plata, Julio Garro, supervisó el Operativo que realizaron las fuerzas de seguridad en el barrio platense El Mercadito, que estaba azotado por el narcotráfico.



"Aquí no se podía entrar, hoy el Estado ingresa, hay máquinas de municipalidad trabajando, los chicos que van al colegio, que vayan tranquilos, que no ya no hay tiroteos, porque los bandidos que estaban acá, donde había mucha gente trabajadora, ahora están rindiendo cuentas a la Justicia", aseveró.



Por su parte, Garro calificó de "día histórico" la presencia de los funcionarios nacionales que supervisaron el operativo, ya que, luego de mucho tiempo, se puede ver que el Estado puede ingresar a este barrio, de gente trabajadora, que venía sufriendo a los delincuentes.



En tanto, Ritondo comentó que el operativo de saturación conjunto de fuerzas de seguridad, es un trabajo conjunto que se realiza con el gobierno nacional. Además el funcionario precisó que también se efectuaron acciones similares en las villas Carlos Gardel, La Cava, y Villa Itati, entre otras.



Según informaron en el "El mercadito", se realizó un diagnóstico de la zona, lo que permitió detectar que muchos lugares del barrio estaban invadidos por el narcomenudeo y las bandas.