La ministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, pronosticó este sábado que Juntos por el Cambio "se está preparando para volver a gobernar la Argentina" y que hasta que retorne al poder será "una oposición innovadora e inteligente".

Bullrich dijo en la Plaza de Mayo que "nos estamos despidiendo y despidiendo a nuestro Presidente ( Mauricio Macri) y nos estamos preparando para volver a gobernar la Argentina y ser una oposición innovadora e inteligente".

"Recuperamos mucho desde las PASO pero no logramos llegar al ballottage y estamos en el lugar en que nos puso la gente", dijo la ministra, quien destacó que la alianza que deja el gobierno seguirá sosteniendo la "idea de transparencia y de República".

Sobre la transición en su cartera dijo a TN que "la vamos a hacer el lunes, cuando va a estar viniendo el equipo de Seguridad que asume, al que le deseamos lo mejor, porque está en juego la vida de los argentinos".

"Vamos a traspasarle todo lo que hicimos y cuales son las razones y las bases por las que creemos que nuestra gestión bajó tanto los índices del delito", sostuvo.

Añadió que el eventual retorno al poder se preparará "desde nuestro bloque de diputados y senadores, desde las cuatro provincias que gobernamos, desde las legislaturas provinciales".

Sobre la corrupción afirmó que "creemos que un Estado que no combate la corrupción la va a repetir; es fundamental la transparencia y el buen uso de los fondos públicos. Volver atrás es repetir todos los problemas de corrupción que tuvo la Argentina".

Y, sobre la justicia, dijo que "es independiente" y los jueces y fiscales "tienen toda la autonomía para hacerlo. Si no lo son es responsabilidad de ellos. No tienen que preguntarle a nadie si seguir o no seguir".