Por Luciano Bugner

@lucianobugner



La unidad, ese fin utópico que merodea en Azopardo, será nuevamente puesta en discusión el miércoles cuando el moyanismo, la Corriente Federal, gremios industriales y de las 62 Organizaciones Peronistas, se reúnan en la sede de aeronáuticos. De allí saldrá un documento crítico hacia la conducción de la CGT, que en los próximos días mantendrá encuentros con los sectores que abandonaron el consejo directivo. "Nos faltan dos años de mandato", subraya Héctor Daer.



Pablo Moyano es quien calienta los motores. Es el líder del tácito lema que reza "renovación, cambio y elecciones". "Nos juntaremos la mayoría de los gremios por el armado del sector combativo de CGT", dicen desde Camioneros. Es que lo sucedido en la reunión del Consejo Directivo del jueves 12 de julio -cuando se decidió mantener el triunvirato hasta agosto de 2020- no cayó nada bien en aquellos sectores que abandonaron Azopardo 802. A eso le suman un dato no menor: la central obrera no emitió ningún comunicado tras la millonaria multa al sindicato del camión.



Ese será el eje de discusión el miércoles, cuando en el sindicato de pilotos (APLA), con su titular Pablo Biró como anfitrión, moyanistas, Corriente Federal, algunos sindicatos industriales y otros avanzarán casilleros para reclamarle al triunvirato la idea de comicios antes de fin de año.



En diálogo con Crónica, Marcelo Peretta (Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos) resumió que "saldrá un planteo contra el triuvirato", el cual "consideramos que era una conducción temporal".



Si bien varios miembros del CD fueron invitados al encuentro, el único que asistiría es Omar Plaini, ladero de la familia Moyano y el nexo entre el sector combativo y la Confederación General del Trabajo.



Otros foros como el Movimiento de Acción Sindical (MASA) de Omar Viviani (taxistas) y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) tendrán jornadas de actividad sostenida y estratégica.



En la otra vereda, la conducción cegetista de Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Schmid teje su estrategia sin pausas. Se espera que en los próximos días enciendan sus teléfonos y busquen que regresen a la central obrera distintos dirigentes que dejaron atrás el edificio histórico de San Telmo.



Por su parte, Héctor Daer -en diálogo con Página 12- apuntó que "son compañeros, y con muchos de ellos tenemos contactos permanente. Sólo les puedo decir que el Consejo Directivo fue electo para conducir por cuatro años. Todavía faltan dos de mandato".



Ese pensamiento también lo sostiene Guillermo Pereyra, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado. "Demostramos la fortaleza de la CGT y esto repercutió muy fuerte cuando ya se hablaba de que en agosto íbamos a tener renovación de autoridades. Consideramos que no es necesario en este momento. No podemos cambiar los dirigentes en medio de esta crisis", resumió en Toma y Daca, por Radio Cooperativa.



El próximo encuentro en Azopardo (salón Felipe Vallese) será el jueves, cuando la Juventud Peronista, encabezada por Juan Pablo Brey, conmemore el aniversario número 66 de la muerte de Eva Perón con la presencia de miembros del Consejo Directivo.