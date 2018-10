El sector de la industria saldrá nuevamente a las calles. Será mañana, cuando la Unión Obrera Metalúrgica reclame la reapertura de paritarias, frente a Adimra (cámara empresarial) y el Ministerio de Trabajo.

Antonio Caló, líder de la UOM, dialogó con "Toma y Daca" (Radio Cooperativa), en donde apuntó que "estamos discutiendo con los empresarios a ver si podemos ampliar el poder adquisitivo. Lo que ganan en el mes, a los trabajadores les alcanza para vivir quince días. Pero los empresarios no quieren continuar la discusión".

El dirigente, asimismo, recordó que "cuando firmamos la paritaria en diciembre (de 2017) no existía este desmadre. Creemos que la inflación del año va a ser 41%", dijo. "Los trabajadores ganaban 1.000 dólares y, de la noche a la mañana, ganan la mitad". Es por eso que el sindicato marchará este martes a partir de las 11.

"Nunca vi una devaluación tan drástica. La inflación se come el salario y lo más grave es la recesión", señaló, al expresar su sorpresa por la violencia de la crisis económica. "Con la devaluación, paramos la importación, pero las pymes no están preparadas para exportar. Acá la gente no tiene para comer, no sale a comprar", dijo.

Otro de los reclamos de Caló es que "en cinco meses tenemos 3.000 despidos y 10.000 suspensiones, y el martes cierra una fábrica emblemática (la Metalúrgica Tandil). Empresa que cierra, empresa que no abre más". Es por eso, que para el líder de la UOM "hay que tomar medidas porque se nos escapa de las manos. Si la CGT toma la decisión de hacer otro paro general, yo estoy completamente de acuerdo".