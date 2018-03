Cambiemos realizó en todo el país su primer timbreo de 2018, sin la participación del presidente Mauricio Macri, pero con la presencia de la gobernadora María Eugenia Vidal y funcionarios del gabinete nacional, en lo que constituyó la primera actividad del frente político tras el encuentro del PRO, el pasado viernes en Parque Norte, y en el que se confirmó la intención del oficialismo de trabajar para la reelección del jefe de Estado en 2019.



Macri, quien no participó del timbreo, tuvo una actividad oficial en la residencia de Olivos, donde presenció el concierto de dos orquestas juveniles, que interpretaron piezas sinfónicas en el marco del relanzamiento del Plan Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles del Ministerio de Cultura de la Nación.



Por su parte, la gobernadora bonaerense recorrió San Martín, acompañada por el ministro de Desarrollo Social de su gabinete, Santiago López Medrano, uno de los referentes de Cambiemos en ese distrito.



La mandataria provincial estuvo en la localidad de José León Suárez, recorriendo el barrio Chilavert, donde dialogó con los vecinos.



El jefe de Gabinete, Marcos Peña, encabezó el timbreo en Pilar, acompañado por el intendente local Nicolás Ducoté y por el ministro de Asuntos Públicos bonaerense, Federico Suárez.



Por la reelección



Francisco Quintana, secretario general de Pro y vicepresidente de la Legislatura porteña, dejó en claro en la jornada del sábado la intención reeleccionista del espacio.



Luego de recorrer el Barrio 31 de la ciudad de Buenos Aires, afirmó en declaraciones a radio Continental que en los timbreos "la gente valora la posibilidad de ser escuchada y que no lo hagamos sólo en época electoral".



Entre los ministros del gabinete nacional que timbrearon estuvo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien recorrió General Pacheco, partido de Tigre, acompañada por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj y el actor Segundo Cernadas, concejal de Cambiemos en ese distrito.



En tanto, Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, pasó por Garín, partido de Escobar.



En el barrio porteño de Villa Real, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, participó de una charla con vecinos.



El senador nacional Esteban Bullrich realizó el timbreo en Pehuajó, uno de los distritos más kirchneristas de la provincia, donde gobierna Pablo Zurro.



La senadora nacional Gladys González recorrió Wilde, partido de Avellaneda -donde se postuló para intendenta en 2015 y perdió ante el kirchnerista Jorge Ferraresi-, y la acompañaron los diputados nacionales Waldo Wolff y Fernando Iglesias, además del presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca y Roberto Gigante, ministro de Infraestructura de la Provincia.



Guillermo Montenegro, diputado nacional, recorrió Mar del Plata. También en el distrito de General Pueyrredón estuvo el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi.



En La Matanza, principal partido bonaerense, estuvo el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, mientras que el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, fue el funcionario nacional elegido para timbrear en el populoso distrito de Lomas de Zamora.



El actividad de Cambiemos también se extendió por el interior del país. En la localidad de Yerba Buena, provincia de Tucumán, participó del timbreo el diputado nacional y ex titular del Plan Belgrano, José Cano.



En La Rioja, el senador y ex ministro de Defensa, Julio Martínez, encabezó la recorrida partidaria en la localidad de Vichigasta; y en Córdoba, el diputado Héctor Baldassi caminó por la localidad de El Manzano, en otro de los timbreos realizados en el interior.



El ex titular de la UCR e intendente de Santa Fe, José Corral, también fue parte de la actividad, al igual que el senador Alfredo De Angeli, que timbreó en entre Ríos.



En acto



El viernes en Parque Norte, el PRO presentó el Plan de Acción 2019, que incluye jornadas de timbreo como la que se realizó este sábado, en tanto que los principales dirigentes coincidieron en señalar que trabajan para que Macri sea reelecto en 2019.



"Queremos estar con la gente y escuchar sus propuestas e inquietudes. Siempre actuamos con respeto y nos reciben igual. Por eso vamos a los barrios, queremos marcar nuestra presencia territorial", explicó el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.



"Varios de los discursos del viernes fueron en este sentido (de la reelección de Macri). No sólo los de dirigentes de nuestro espacio, sino también de nuestros aliados. Invitamos a Gerardo Morales y a Maximiliano Ferraro y se pronunciaron en el mismo sentido. Nuestra expectativa está puesta en que haya continuidad en la ciudad, en la provincia y a nivel nacional", dijo Quintana.