Por Damián Juárez

djuárez@cronica.com.ar



El presidente Mauricio Macri necesita de manera urgente triunfos electorales en el interior para cortar la sucesión de derrotas que ha sufrido en lo que va de 2019. Hasta ahora, la coalición gobernante Cambiemos no pudo ganar donde se votó: La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro y San Juan fueron los distritos que inauguraron el año en materia de elecciones y se inclinaron o por propuestas locales o por opciones peronistas.



En la jornada de hoy le llega el turno a Entre Ríos, donde poco más de un millón de ciudadanos están habilitados para votar en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO) de la provincia, que según lo previsto se definirán entre el sector representado por el actual gobernador peronista, Gustavo Bordet, y Cambiemos, que postula al diputado nacional Atilio Benedetti (UCR). Bordet será secundado en la fórmula por su ministra de Desarrollo Social provincial, Laura Stratta, en tanto que a Benedetti lo acompañará al intendente de Basavilbaso, Gustavo Hein, que es del PRO. En la provincia, Cambiemos también incluye al GEN, al Movimiento Social Entrerriano, al partido FE y a Unión por la Libertad.



La elección, al igual que en otras provincias, no será una verdadera PASO sino una encuesta, a excepción del Partido Socialista, que sí tendrá una competencia interna ya que oficializó dos binomios: Carlos Hugo Barzola-Natalia Noacco y Néstor López-Santiago Reggiardo.



También participarán la Nueva Izquierda-MST, que lleva a Luis Meiners y Laura Naput como precandidatos; el partido SER, que propone a Tania Acebal y Aron Cornejo Acevedo; y la Confederación Vecinalista Entre Ríos, a Lino Sapetti y Ernesto Figun como gobernador y vice.



Las elecciones generales en la provincia serán el 9 de junio, desdobladas de las nacionales, y además se definirán postulantes para la Cámara de Diputados y el Senado local y concejales.

Los principales candidatos.