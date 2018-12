El ex ministro de Hacienda del kirchnerismo Juan Manuel Campillo se habría sumado ayer a la lista de ex funcionarios que deciden colaborar con la Justicia para mejorar su situación procesal. Preso desde noviembre, el ex dirigente está acusado de haber participado del desguace de las sociedades que se habrían usado para lavar dinero en Estados Unidos, una vez que estalló el escándalo Panamá Papers y apareció la pista de la ruta del dinero.

Se estima que su declaración sería clave para llegar al esquema con el que Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, lavó el dinero surgido del manejo ilegal de la obra pública. El 22 de noviembre, en su primera comparecencia ante el juez Claudio Bonadío, Campillo negó ser "un valijero K".

En ese testimonio también rechazó haber formado parte del grupo de dirigentes que lavaron cerca de 70 millones de dólares. La Justicia vincula a Campillo con Muñoz -que se radicó en Miami hasta su muerte, en el 2016-, por una serie de viajes que realizó a esa ciudad de los Estados Unidos en el año 2015 y 2016 -en los que cerraron juntos operaciones inmobilarias-. Quien cobró la comisión por dichas transacciones fue su sobrino, Gastón Campillo, que también está preso en esta investigación.

El juez también busca información en la familia de Muñoz, y ya está detenida su mujer, Carolina Pochetti. Bonadio tendría un su poder un documento de Estados Unidos que confirma que una serie de cerca de 14 empresas funcionaron a través del ex secretario privado de Kirchner para ir adquiriendo propiedades en Estados Unidos y esconderlas hasta que, en 2015, comenzaron a vender y repartir el dinero entre esas sociedades.

El fiscal Carlos Stornelli aseguró además que "hay nuevos arrepentidos", que "aportaron mucha información, nueva", y que también "hay muchas propiedades que serían para recuperar parte de lo robado".