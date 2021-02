El cosecretario general de la CGT, Carlos Acuña, consideró este sábado que "el aumento de salarios tiene que estar entre tres o cuatro puntos por encima de la inflación", y estimó que un acuerdo de precios entre empresarios y sindicatos "debería funcionar".



"Hay sectores a los que les va muy bien y no está mal que eso se vea reflejado en el bienestar de los trabajadores. El aumento de salarios tiene que estar por encima de la inflación entre tres o cuatro puntos para ir recuperando gradualmente el poder adquisitivo que se perdió", señaló Acuña en declaraciones a AM 750.



En ese sentido, agregó: "Los empresarios tienen que ganar menos, pero un tiempo, porque después van a ganar más. Si hay consumo, eso genera demanda y la demanda genera producción y más puestos de trabajo".



"Un acuerdo de precios y salarios debería funcionar, si no, es que no aprendimos nada. Acá hay un sector de los intermediarios que encarecen los productos", subrayó el sindicalista.



Asimismo, el dirigente que encabeza el gremio de los trabajadores de las estaciones de servicio consideró que en los acuerdos paritarios "no está mal firmar primero por un parte" y esperar luego como evoluciona el costo de la vida.

.



"Nosotros hicimos así, firmamos de abril a septiembre y ahí vemos cómo viene la inflación. Ya estiramos los otros seis meses de acuerdo a la inflación. Cada gremio es prudente respecto de la demanda de aumento salarial y es así porque estamos en un momento muy difícil", remarcó.



Acuña opinó que, además, "hoy, lo primero es ver cómo se pone en marcha el país en el tema económico y, a partir de ahí, tiene que haber esta discusión porque hay sectores que les va muy bien", expresó.

La interna en el PJ



Consultado sobre la interna en el Partido Justicialista (PJ), Acuña dijo: "A mí me gustaría que en el peronismo haya internas y que el afiliado decida su conducción".

.



En ese sentido, dijo que "ahora hay una conducción en la provincia de Buenos Aires, que vence el mandato en diciembre de este año", y manifestó que "estaría bueno que haya una interna, pero a veces no se puede y hay una sola lista".



"Todos tenemos que tener la posibilidad de elegir y ser elegido", afirmó y manifestó que "los sectores de La Cámpora también tienen derecho a querer conducir el PJ; todos tenemos derecho".