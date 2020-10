El director General de Recursos de la Seguridad Social de la Administración Nacional de Ingresos Públicos ( AFIP), Carlos Castagneto, destacó en diálogo con Crónica HD que en el último plan ATP se "incorporaron nuevas actividades, como el turismo" y se inscribieron "más de 250 mil empresas y 2.850.000 personas".

De esta forma, el funcionario de la AFIP ratificó lo que había dicho el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en tanto que este programa se mantendrá, en primera instancia, hasta diciembre. Además, celebró que el gobierno desde un principio de la pandemia esté "acompañado" a las familia en esta situación económica y aseguró que se va a "seguir acompañando hasta cuando sea necesario".

Bono de 20 mil pesos para vacaciones

A su vez, Castagneto explicó que el bono de 20 mil pesos para irse de vacaciones anunciado este martes por el Gobierno le corresponde a las personas que cobran "hasta cuatro salarios mínimos vitales y móviles". "Cuando uno va de vacaciones, si tenes que pagar 40, vas a pagar 20, y los 20 restantes les significa para el hotel o restaurante un crédito fiscal, para cuando tenga que pagar IVA, ganancias o los impuestos correspondientes", precisó el funcionario del organismo recaudador nacional, quien aseveró que ese beneficio "lo paga el estado".

En ese sentido el encargado del sector de Seguridad Social de la AFIP describió que el Ministerio de Turismo va a conformar una base de datos para asegurarse de que las personas que van a vacacionar y cobren hasta cuatro salarios mínimos vitales y móviles sean quienes cobren este programa que ahora busca incentivar la actividad turística en épocas de pandemia.

El futuro del IFE y la incorporación de las actividades turísticas al ATP

Con respecto al futuro del IFE, Castagneto consideró que "hay que desmenuzarlo" y hacer "un gran estudio para ver a qué sectores se llega", porque también con la moratoria que termina a fin de octrubre, "mucha gente se está incorporando con el (formulario) 931 al mercado laboral, que en su momento no estaban declarados".

En tanto al programa ATP, Castagneto indicó que "se fueron incorporando nuevas actividades", y que el plan "se va modificando" en el desarrollo de la pandemia por coronavirus, mientras que en algunos casos ese ATP se ha pagado en concepto de "préstamos y en otros casos subsidios".

"Yo creo que el Estado está muy presente", consideró Castagneto, que argumentó esto con poniendo el caso de las "prórrogas de aportes y contribuciones" que decretó el Gobierno y con "la feria administrativa" que decretó la AFIP desde el 18 de marzo hasta el 11 de octubre, que provocó una "retracción del 25 por ciento de las contribuciones". "Creo que hemos llegado a la mayoría de los sectores", celebró el funcionario en relación con las medidas de moratorias y postergaciones de pago de deberes fiscales tomadas en el contexto de la crisis por la pandemia de Covid-19.

El programa ATP tiene como fin asistir económicamente a compañías que presenten proyectos para la reorganización de sus deudas y atiende a empresas que registren más de 500 empleados en relación de dependencia, se encuentren en una situación económica o financiera con necesidad justificada de reestructuración de sus pasivos y vendan bienes o servicios con alto contenido tecnológico, o realicen exportaciones con alto valor agregado.

Con este beneficio decretado en la resolución 551/2020 del Ministerio de Desarrollo Productivo, el Gobierno paga la mitad de los salarios de los trabajadores de las empresas, con la condición de que inicien un proceso de reestructuración de sus deudas.

Por su parte el IFE, que ya va por su cuarta entrega en lo que va del año, corresponde al cobro del beneficio de 10 mil pesos para trabajadores y trabajadoras informales, casas particulares, monotributistas sociales, monotributistas de las categorías A y B.

Algunos de los requisitos para cobrar este plan consisten en tener entre 18 y 65 años, ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años y no contar con ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado, ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos una prestación de desempleo, ni recibir jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales.