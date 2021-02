El exvicepresidente de Carlos Menem, quién ejerció durante el segundo mandato, Carlos Ruckauf, decidió recordar a quien fue su presidente de fórmula con una frase: "A mí siempre me quedó grabada una frase, porque me parece que es la de un estadista: 'Hay que gobernar para las futuras generaciones y no para las próximas elecciones.'"

"Él tenía una visión de la unidad nacional" y de "buscar cerrar las heridas del pasado", prosiguió Ruckauf.

.

También se refirió a la conservación del valor de 1 a 1 durante 8 años entre el peso argentino y el dólar estadounidense y agregó: "el haber logrado que una inflación del 2, 5% durante esos ocho años, marcó a fuego a los que vivieron en aquella época, y que con su trabajo pudieron lograr cosas que ni antes ni después se pudieron lograr, porque la inflación es el peor enemigo de los trabajadores."

A su vez, marcó algunas diferencias que había tenido con el exsenador del Partido Justicialista: "Tuve muchos caminos bifurcados con Carlos porque cuando se hizo la interna yo apoyé a Cafiero y De la Sota, el "Gallego" (De la Sota) era mi amigo, yo tenía mucha fe en él.", y continuó su relato haciendo referencia a una anécdota donde Menem le dijo que iba a ganarle a De la Sota en las elecciones, "y efectivamente las ganó", concluyó el exvicepresidente.