La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo este domingo, que a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuyas propiedades están siendo allanadas por orden judicial, "no le encuentran nada" que la vincule con hechos de corrupción.



La referente de los derechos humanos afirmó enfáticamente que se trata de una persecución y de una "humillación" de la líder de Unidad Ciudadana y en ese sentido, cuestionó el accionar judicial.



Asimismo, consideró que lo que quieren es que "no pueda presentarse" como candidata presidencial en 2019.



Respecto de las carpetas con información sobre Alberto Nisman y su ex esposa y jueza Sandra Arroyo Salgado, Carlotto manifestó que es "normal" porque, al estar imputada en la causa sobre el supuesto homicidio del fiscal fallecido, la ex presidenta tiene que preparar su defensa.



Por otra parte, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo repudió la solicitud del detenido represor Miguel Etchecolatz para volver a ser integrante de la Policía Bonaerense como efectivo retirado: "La Justicia está funcionando tan mal, habrá pensado que tiene la oportunidad de pedir algo que esperemos que no consiga".



"Si están metiendo gente presa sin su debido proceso, por la dudas, si tenemos presos políticos como Milagro Sala en Jujuy, el dirá: Y bueno, si la Justicia es ésta, capaz conmigo también me van a apoyar", expresó en diálogo con C5N.



A la vez, señaló que Etchecolatz "reclama algo que es insólito" y que no es un ciudadano respetuoso de la ley, sino un "un criminal peligrosísimo".



"Debe tener algún apoyo para pedir eso como lo tuvo para la cárcel domiciliaria en su momento", finalizó.