Mientras el precio del kilo de carne superó los 1.000 pesos en algunas carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional aseguró este jueves que la suba del producto es un tema "primordial en estos días" y adelantó que pronto "habrá novedades" respecto a medidas a tomar. Así lo dejó en claro la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, tras anticipar que los anuncios estarán a cargo de Alberto Fernández.

"Se están poniendo todas las alternativas en la mesa. Es un tema central, porque las familias argentinas consumen mucha carne", explicó Cerruti en su habitual conferencia de prensa semanal. Allí también señaló que los ministros Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Julián Domínguez (Agricultura), junto con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, "están trabajando en un clima de mucho trabajo y consulta con los diferentes actores del sector agroindustrial".

"Es un tema complejo, porque no sólo tiene que ver no sólo con la producción en la Argentina, sino con el especial momento de los precios de los alimentos en el mundo, que sabemos cómo ha escalado después de la pandemia, con lo cual no es una sola medida la que va a resolver la cuestión", evaluó Cerruti en la Casa Rosada.

En pleno análisis de nuevas medidas para estabilizar el precio de la carne, un repaso de los cortes más demandados muestra que las subas no se detienen. El kilo de asado pasó de $700 a $1.000; la nalga trepó a $1.200, y el lomo a $1.400 en algunas carnicerías porteñas. Ante este panorama, el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de Capital Federal, Alberto Williams, opinó que los precios "no están al alcance del poder adquisitivo de la gente".

La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, se refirió este jueves a los aumentos en el precio de la carne. (TELAM)

A mediados de año, frente a un escenario de fuerte suba de precios, el gobierno nacional había fijado cupos a la exportación que permitieron atenuar los valores por algunos meses. Sin embargo, en las últimas semanas volvió a sentirse la falta de oferta, mientras los precios de la hacienda suben en el Mercado de Liniers.

Kulfas habló sobre el aumento de la carne

En línea con los dichos de Cerruti, el ministro de Desarrollo Productivo comentó este jueves que el gabinete económico está trabajando en un paquete de medidas para "resolver el problema del aumento del precio de la carne" y que "no falte en la mesa de los argentinos".

"Lo que nosotros queremos garantizar es que la producción siga subiendo, porque si no sube vamos a tener más dificultades, tenemos que garantizar un buen negocio exportador, pero sobre todo tenemos que garantizar que esté la carne a buen precio en la mesa de los argentinos", agregó el funcionario en declaraciones televisivas.

Feletti se reunió con los frigoríficos

En este contexto, el secretario de Comercio mantuvo un encuentro con los representantes de los frigoríficos exportadores, a quienes les pidió que "los precios no se desordenen". Fuentes cercanas a la reunión confiaron que el funcionario evitó referirse a una posible suba de los derechos de exportación sobre este producto.

Antes del encuentro, el presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), Daniel Urcía, indicó que los incrementos en los valores de la carne se deben a una "recomposición de precios", y aseguró que "hasta marzo o abril del próximo año" no habrá nuevos aumentos en el mostrador.

"En las últimas semanas vimos una recomposición de precios de las categorías de consumo de vaquillona y novillito que habían quedado atrasadas respecto de las otras", puntualizó Urcía, tras señalar que durante el último fin de semana largo "la gente salió mucho y eso también calentó a los precios".