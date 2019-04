Carrió recibió críticas de Cecilia Moreau y de Victoria Donda.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, respondió este miércoles en la Cámara de Diputados las críticas en su contra luego de las declaraciones sobre el ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, al afirmar que "no estaba hablando mal de De la Sota sino del narcotráfico".

"No estaba hablando mal de De la Sota sino del narcotráfico"

La polémica por las afirmaciones pronunciadas este martes por Carrió en Córdoba, se desató en medio del homenaje por el décimo aniversario del fallecimiento de Raúl Alfonsín, que se realizó en el primer tramo de la sesión ordinaria de la cámara baja.

Carrió fue blanco hoy de las críticas de los opositores por las declaraciones pronunciadas este martes en Córdoba, donde sostuvo que "gracias a Dios se murió De la Sota" porque recién entonces la iban a conocer como "denunciadora".

Tras pronunciar unas palabras para reivindicar a Alfonsín, Carrió ante las críticas de Cecilia Moreau (Frente Renovador) -que la acusó de hipócrita y de Victoria Donda, pidió la palabra para aclarar sus afirmaciones sobre De la Sota.

Donda se había quejado que Carrió "en este momento está durmiendo en su banca y le quiero decir que me da vergüenza compartir un recinto con una diputada que se mofa de la vida de un argentino como De la Sota".

Sobre esa acusación, Carrió dijo: "Estuve con certificado médico pero no importa la enfermedad. Yo no soy víctima tengo la gracia de Dios". Y, aclaró: "No estaba hablando mal de De La Sota, yo estaba hablando del narcotráfico en Córdoba, de como se expandió el narcotráfico allí".

"Es cierto que yo tengo desestabilidad emocional desde que tengo dos años, así que no tienen que decirlo más. Ya lo dijeron Alfonsín y Aníbal Fernández y lo dijeron todos porque cuando una no obedece a los hombres está loca", agregó la diputada de la C.C.

Al finalizar su discurso, Carrió sostuvo que "este homenaje lo hice en nombre de mi padre y no en nombre mío y es una gracia de Dios que ustedes me acusen. ¿Saben por qué? Porque que ustedes me acusen es mayor gracia que puedo tener. Su acusación me hace llevar unos puntos para el cielo?".

En el homenaje de Alfonsín también hablaron los diputados Facundo Suárez Lastra, Felipe Solá, Eduardo Amadeo, José Luis Gioja, y José De Mendiguren, entre otros.