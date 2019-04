La Cámara de Diputados comenzó a sesionar este miércoles al mediodía con una agenda de temas consensuados, entre los que figura el proyecto de ley de economía del conocimiento y el que regula el ejercicio profesional de la obstetricia, en el marco de la primera sesión ordinaria de año.



Si bien en el plenario se debatirán temas poco conflictivos, la primera sesión ordinaria del año se extenderá durante varias horas, sobre todo porque las cuestiones de privilegio volverán a ocupar buena parte de la discusión en el recinto de la Cámara baja.



Entre las más importantes, el peronismo adelantó que presentará una moción contra los dichos de la diputada de la Coalición Cívica-Cambiemos Elisa Carrió sobre la muerte del ex gobernador cordobés José Manuel De la Sota.



Este martes, durante una recorrida en la localidad de Cruz del Eje cuando acompañaba en un acto de campaña al candidato a gobernador de Córdoba por el espacio Córdoba Cambia, Mario Negri, Carrió señaló que "gracias a Dios murió De la Sota", al sostener que recién entonces la iban a conocer como "denunciadora".



Al término de las cuestiones de privilegio, la Cámara baja debatirá una agenda de temas consensuados que incluye la prórroga hasta diciembre del 2030 de los beneficios fiscales que tienen las empresas de software y los amplía a otras firmas de tecnologías intensivas, con los que aspira a generar 200.000 puestos de trabajo.



También, buscarán aprobar un proyecto acordado del oficialismo y la oposición que amplía las atribuciones del ejercicio profesional de la obstetricia, ya que se les autoriza a prescribir y colocar métodos anticonceptivos.



Además, y de acuerdo al plan de labor acordado ayer entre las diferentes bancadas, se debatirá también el proyecto para regular la competencia de la justicia federal en los casos de narcomenudeo, en coordinación con las provincias, y un proyecto sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos fitosanitarios, que establece multas y sanciones a las empresas que no cumpla son ese régimen.



El temario incluye otras iniciativas, como declarar el 21 de agosto de cada año como el Día de las Futbolistas Argentinas; el 31 de octubre, como Día Nacional de las Especies Amenazadas, y el 18 de marzo como Día Nacional de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans.

En la sesión se pedirá además una preferencia para abordar en el próximo plenario (previsto para el 8 de mayo) el proyecto de ley de Góndolas, el de Financiamiento de los Partidos Políticos, así como la derogación de los DNU firmados en el verano sobre Extinción de Dominio, Agencia de Deportes y licencias de Arsat.



El objetivo es romper la parálisis de trabajo de la Cámara, que desde el inicio del período de sesiones ordinarias, el 1 de marzo, sólo se reunió para recibir el informe del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el 4 de abril para intentar tratar proyectos de la oposición contra el aumento de tarifas, no acordados con el oficialismo.