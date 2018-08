En los tribunales federales de Retiro se espera que el ex ministro de Economía y ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, declare en un determinante juicio oral por el escándalo Ciccone.



Los otros acusados en el caso, y Boudou, están citados para decir sus últimas palabras a partir de las 9:30 horas ante los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4.



El mismo está integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Guillermo Costabel, María López Iñíguez, y Jorge Gorini como cuarto juez sustituto. Su veredicto se dará a conocer a partir del mediodía hasta las 15 horas aproximadamente. Por su parte, Boudou hará uso de su última chance de defensa y reiterará su inocencia.



El ex vicepresidente tiene pedidos de pena de hasta seis años y medio de prisión por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho pasivo, más conocido como coimas, por el levantamiento de la quiebra de la imprenta para quedarse con el negocio de la impresión de billetes.



Del mismo modo, hay pedidos de pena para el abogado Alejandro Vandenbroele, el amigo y socio del ex vicepresidente José María Núñez Carmona, el ex jefe de asesores de Boudou Guido Forcieri, el ex funcionario de la AFIP Rafael Resnick Brenner, y el empresario Nicolás Ciccone.



Amado está señalado de haber obtenido, a través de testaferros, la imprenta en concurso de acreedores. La AFIP conducida por Ricardo Echegaray había pedido la quiebra.



Sin embargo, después de la intervención de los allegados a Boudou, la entidad solicitó a la Justicia el levantamiento de la misma. Una actitud que el juez en lo Comercial Javier Cosentino denominó como "llamativa".



El juicio en vivo