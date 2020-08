A días de cumplirse tres años de la desaparición de Santiago Maldonado (la última vez visto con vida fue el 1ro de agosto de 2017, cuando Gendarmería realizó un operativo sobre la ruta 40 en Chubut) el Ejecutivo Nacional apunta contra la gestión anterior. Y quien está en ojo de la tormenta es Pablo Noceti, ex jefe de gabinete de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad.

El ex funcionario, al igual que dos jefes de Gendarmería, será investigados por irregularidades y encubrimiento en el operativo que terminó con la muerte de Santiago Maldonado. Según la denuncia, Noceti interfirió y dio instrucciones a la fuerza cuando no debía, ya que los gendarmes estaban allí dispuestos como un “órgano auxiliar de la Justicia” y que, por lo tanto, debían cumplir los mandatos de Guido Otranto (juez de la causa en aquel entonces) y no las directivas de las autoridades políticas de la Administración Nacional.

Gerardo Otrero, ex Director Nacional de Gendarmería, y el comandante general, Ernesto Robino, también serán investigados. La denuncia cayó en el juzgado de Sebastián Casanello con la intervención de la fiscalía de Carlos Rívolo.

Noceti, Otero y Robino (según aseguran desde la cartera liderada por Sabina Frederic) ordenaron a la Gendarmería Nacional el despeje de la Ruta Nacional 40 cuando no se daban las condiciones para llevarlo a cabo en el momento ordenado. Además encubrieron a los 30 agentes y a sus jefes involucrados en la represión.

Noceti acusado de Iirregularidades y encubrimiento.

Para el Gobierno, Robino “favoreció” con una verdadera “absolución administrativa” a todos los agentes respecto de sus conductas durante los operativos de despeje. Sin embargo, aclara la denuncia, la finalidad de la Información Administrativa se circunscribía a averiguar el presunto involucramiento de gendarmes en la posible desaparición forzada de Santiago Maldonado.

En la actuación de Noceti y Gendarmería Nacional una presunción de que las autoridades de la fuerza de seguridad cometieron deliberadamente una “obstrucción de la disciplina y hasta de la justicia, al bloquear la sustanciación de una investigación administrativa que pudiera arrojar luz y reunir elementos de prueba sobre el accionar de la fuerza que también se investigaba en sede judicial”.

El sábado, al cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición del joven artesano, miles de personas salieron a las calles a manifestarse. En horas de la noche, la policía detuvo a unas diez personas en Corrientes y Talcahuano.

Por el hecho, la vicepresidenta Cristina Fernández (entre otros funcionarios) salieron a repudiar el accionar policiales a través de las redes sociales.