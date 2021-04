El municipio de Tigre decidió disponer el cierre de las plazas públicas, los polideportivos comunales, el Puerto de Frutos y los centros comerciales a cielo abierto. La medida, formalizada a través de un decreto firmado por el intendente Julio Zamora, entró en vigencia a partir de las 0 de este martes 27 de abril y se extenderá por 15 días.

Tiene como objetivo reducir la circulación de personas a fin de desacelerar el ritmo de contagios y evitar una potencial saturación del sistema sanitario local en el marco de la segunda ola de la pandemia del coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Estamos atravesando el peor momento desde el inicio de la pandemia, la situación es crítica. Por eso, he decidido tomar medidas para poder afrontar esta difícil situación y cuidar de toda la comunidad de @MunicipioTigre.



Más info: https://t.co/UmBgSbbQuJ — Julio Zamora (@ZamoraJulio) April 27, 2021

Zamora brindó un dramático panorama y dijo que "no hay una sola cama de terapia intensiva disponible" y en un mensaje por redes sociales, anunció "medidas para afrontar este momento sin precedentes" en el distrito, donde "en promedio mueren 7 vecinos por día, hubo un 165% de aumento de contagios en las últimas tres semanas y hay 300 casos nuevos diarios".



En su publicación, el jefe comunal señaló que "el 50% de internados en el sistema público tiene cobertura de obra social y prepaga, que también están saturadas y no pueden darle respuesta a sus afiliados". "No hay una sola cama de terapia intensiva disponible en el sector público y privado del municipio", relató dramáticamente.

El intendente subrayó: "Tengo que tomar decisiones para proteger a los vecinos en Tigre, al que amo, es mi vida y cuido como a mi propia familia". Por ello, dispuso por 15 días "el cierre del Puerto de Frutos y ferias a cielo abierto incluyendo shoppings; la prohibición del uso de las plazas públicas y los polideportivos; el funcionamiento de hipermercados con cumplimiento estricto del aforo y que comercios en general atiendan desde la puerta".



Al mismo tiempo, anunció que habrá "beneficios compensatorios para todas aquellas actividades afectadas". Zamora les pidió a los ciudadanos que sean "responsables y solidarios para afrontar esta segunda ola más fuerte y letal que la primera".

