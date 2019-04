El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó hoy a declarar como testigo al ex marido de la actual pareja del fiscal Carlos Stornelli, quien habría sido víctima de presunto espionaje ilegal del detenido falso abogado Marcelo D'Alessio, informaron fuentes juidiciales.



Se trata del ciudadano peruano Jorge Christian Castañón, quien fue citado para el jueves 11 de abril, a las 9.30, indicaron los voceros.



El ex esposo de Florencia Antonini Modet (actual pareja de Stornelli) había pedido ser citado como testigo a través de un escrito que presentó su abogado, Arturo Jorge Bayala.



Castañón había formulado la solicitud cuando trascendió que D´Alessio lo habría espiado a partir de un intercambio de mensajes entre el falso abogado y el fiscal Stornelli.



“¿Averiguaste algo del peruano?", le preguntó a D'Alessio, a través de whatsapp, el fiscal Stornell -imputado en la causa y declarado en rebeldía-, según el expediente judicial.



“Estuve mirando el Org Chart y veo que Castanon/Jorge de EWRFO que es de United Express. Reporta a un tal Andrew Ashbury (WHQUX). Es un primer oficial de United Express. La subsidiaria regional. O sea que si es la persona que buscás y viene a Argentina no lo hace trabajando”, le respondió D´Alessio.



En otro mensaje, el falso abogado agregó: “Trabaja actualmente en United Express. Una low cost que es un desprendimiento de cabotaje de UA. Trabaja pero no en United Airlines. Consigue pasajes gratis y de upa. También con descuentos. Léase: Bagayero".



D´Alessio está acusado de integrar una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y la extorsión de personas para sacarles dinero o llevarlas a declarar en causas judiciales.