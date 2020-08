Por Luciano Bugner

@lucianobugner

La decisión de cada mandatario está tomada. Horacio Rodríguez Larreta tiene un proyecto con cuatro puntos de reapertura. Bares y obra privada, entre los más destacados. En provincia, Axel Kicillof fue claro: "No podemos relajarnos". El gobernador se mostró inflexible ante el pedido de los intendentes.

La última palabra, tras el encuentro con infectólogos, es de Alberto Fernández, quien aleja la mirada del AMBA y se centra en el interior. Esta semana hubo un pequeño cambio. Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof no se vieron. Tampoco hubo encuentro virtual. Fueron whatsapps los que unieron a los mandatarios. "Intercambiamos mensajes con nuestros proyectos", dijeron ante Crónica desde Uspallata. La cita presencial sería este viernes.

El plan que presentará Larreta en las próximas horas al Presidente cuenta con cuatro puntos. En relación con la gastronomía, la ciudad busca que desde el lunes los bares y restaurantes brinden atención al aire libre. Para ello, el mandatario detalló que podrán sacar las mesas al exterior aquellos que ya tenían el permiso. Quienes no, deberán elevar al Ejecutivo una solicitud con un protocolo específico, en el cual se destaca la distancia de dos metros entre cada mesa.

La ciudad confía en la aprobación de Fernández, aunque el reciente antecedente de las escuelas genera dudas. La gestión porteña también busca reabrir las obras privadas menores a 5.000 metros cuadrados o aquellas que se estén por terminar. Pero el problema es la cantidad de obreros que viven en provincia.

.

Por eso en las últimas horas se intensificaron los llamados entre las cámaras empresarias y la Uocra. Desde el gremio le dijeron a este medio que "está todo en tratativas", y que el diálogo para la reactivación provincial "está bastante más duro". El servicio doméstico y un nuevo ordenamiento en parques y plazas serán otras de las modificaciones que llevará Larreta a la quinta de Olivos.

La preocupación de Alberto Fernández no solamente está centrada en la zona del AMBA. Y eso quedó demostrado en el último reporte del Ministerio de Salud, donde se vieron centenares de casos en Santa Fe (471), Córdoba (363) y Río Negro, con 268 positivos. En provincia todo se mantendrá como está a la fecha. Ese mensaje les dejó entrelíneas Kicillof a los intendentes. "No podemos relajarnos. Hoy no estamos en una situación de saturación, pero tenemos una tasa de ocupación (de camas de terapia intensiva) del 64%, distribuida de una manera heterogénea", señaló el gobernador.

Según el mandatario bonaerense, en el AMBA "el porcentaje de ocupación de camas es relativamente estable", aunque la preocupación trepó a municipios del interior. "Sabemos que esta situación genera angustia y muchas dificultades, pero la única forma de evitar los contagios es el aislamiento y el distanciamiento", agregó Kicillof.

En el encuentro virtual de este jueves, fueron varios los intendentes que pidieron reabrir locales gastronómicos, obra privada y servicios domésticos. "Recibimos un no rotundo", le dijo a este medio un jefe comunal del conurbano.

Un puñado de intendentes participó de la reunión entre Kicillof y el comité de expertos. Allí, según un comunicado de la provincia, "los especialistas presentaron distintas alternativas para mitigar la circulación viral e insistieron en que el aislamiento y el distanciamiento social son la mejor manera para reducir las infecciones".