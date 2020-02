Por María Helena Ripetta

@mhripetta

"Tengo patrulleros parados porque no tienen cubiertas, porque les faltan bujías. El gobernador dice es 'tierra arrasada', es la frase justa", dijo el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en el programa de Chiche Gelblung en Crónica HD.

"El gobernador sólo autorizó la compra de patrulleros y ambulancias, se acabaron los autos de alta gama para funcionarios. A la provincia la recibimos sin helicópteros ni aviones sanitarios, los destruyeron porque es más negocio alquilarlos. En un mes los pusimos en funcionamiento", aseguró Berni.

"Se sabe en el mundo, aquellos que somos estudiosos del tema, que se secuestra entre 3 y 5 por ciento de la droga que circula, cuanto más secuestro, mayor circulación de droga. O sea la mayor cantidad de secuestros lo que demuestra es el fracaso de que la droga ingrese al país", consideró el ministro.

"En materia de seguridad si no hacemos cambios estructurales cometemos los mismos errores. Profesionalizar la policía es clave. Tenemos un déficit de policías. De los 90 mil efectivos, hay 20 mil que son de científica y administrativos. De los 70 mil restantes, hay un alto índice de ausentismo entre un 12 o 13 por ciento, el gobierno anterior dejó 40 mil sumarios. Hay que cubrir las 24 horas todos los días, lo que queda en la calle son 10 mil policías", sostuvo Berni.

Sin avances

Manuel Tufró es el director del Área de Justicia y Seguridad del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales. Al ser consultado por cronica.com.ar sobre la gestión del ex ministro Cristian Ritondo dice: "En primer lugar, institucionalmente y a nivel organización de la fuerza policial, la gestión anterior recibió una herencia del sciolismo muy mala, pero la verdad es que luego no hubo ningún avance. No hubo un programa de profesionalización de la policía. Los niveles de violencia policial, de corrupción, de condiciones laborales, Ritondo no los originó, pero no hubo políticas claras para reformarlos".

"En segundo lugar hubo en énfasis en la lucha contra el narcotráfico, que en la provincia de Buenos Aires es el narcomenudeo. Lo que percibimos a través de los datos, es que se detuvo a los consumidores y a los pequeños vendedores. No fueron políticas para luchar contra el mercado de la droga. Se detuvo a miles de personas sin afectar el negocio", agrega Tufró.

"Además, durante la gestión de Ritondo se agravó la situación sobre los detenidos en comisarías, se duplicó hasta llegar al número actual de 4 mil. Fueron durante sus gestión los incendios en las comisarías de Pergamino y Esteban Echaverría donde murieron 17 detenidos. Uno de ellos estaba preso por el intento de robo de una cortadora de césped", continúa uno de los directores del Cels.

"En tercer lugar, lo que funcionó bien fue la Auditoría de Asuntos Internos. Pero desde nuestro punto de vista funcionó bien a pesar de Ritondo. No hubo apoyo político", concluye Tufró.

“Política represiva al mango”

"Horrible", dice a Crónica María del Carmen Verdú referente de Correpi, Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, ante la consulta sobre el balance de la gestión de Ritondo. "Toda la política represiva al mango: militarización de las barriadas, aumento de efectivos y de pertrechamiento, incremento del gatillo fácil y las muertes en lugares de detención, represión al conflicto social y la protesta".

"Son 1.095 muertes a manos del aparato estatal en la provincia de Buenos Aires desde el 10/12/2015 al 25/11/2019. Incluye todas las modalidades, o sea, gatillo fácil, muertes en lugares de detención, femicidios por uniformados, pero no casos que no son aplicación de política represiva (como accidentes o enfrentamientos reales). De un total de 1.833 casos en todo el país de los últimos 4 años, 1.095 fueron en algún lugar de la provincia de Buenos Aires (claro que ahí se concentra la mitad de la población de todo el país). Lo que significa una muerte cada 19 horas por gatillo fácil o en lugares de detención", sostiene Verdú, al tiempo que asegura que todo lo dicho consta en los informes realizados por la CORREPI.

.

"La gestión de Ritondo fue igual que las anteriores. Ningún cambio significativo. Todos plotean los patrulleros de distintos colores y creen que mejoran su "Política de seguridad´", sostiene Héctor Muzzio especialista en la materia. Según datos de la Justicia, desde 2015 hubo una disminución del índice de homicidios, que se mantuvo durante los cuatro años de gestión pero aumentaron los delitos contra la propiedad.

"En general hubo un cierto un avance en cuanto a la lucha contra la droga en lo se que se refiere a cantidad de operativos y droga secuestrada. En el resto de los delitos hay una leve suba sobre todo los vinculados a los motochorros", dice el licenciado en Seguridad Luis Vicat y concluye: "Lo que si fue récord histórico, es la cantidad de policías desafectados o sumariados por cuestiones vinculadas a inconductas".