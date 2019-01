La primera elección del año tuvo lugar en La Rioja, donde se llevó a cabo la consulta popular para decidir por "Sí" o por "No" a la enmienda constitucional que le permitirá ir por el tercer mandato consecutivo al actual gobernador Sergio Casas.



Con polémica, desde la Fiscalía de Estado aseguraron que "la aceptación fue contundente". En la vereda de enfrente, Cambiemos sostuvo que la participación no superó el 40%, lo cual "es un fracaso".

Al cierre de esta edición, el voto positivo llevaba una pequeña ventaja -escrutado el 52,8%, el Sí se imponía por 3 puntos-, por lo que el fiscal de Estado riojano, Héctor Durán Sabas, se animó a decir que "la enmienda es norma constitucional".



Según el magistrado, para que la consulta sea rechazada debía ser tener el negativo un piso del 35% (es decir, unos 98.500 votos), por lo que "la legitimidad es incuestionable. El pueblo no votó por el no. No nos llamemos a falsas interpretaciones. Es fundamental escuchar a la gente", dijo Sabas, para quien "la aceptación fue contundente".



Cabe destacar que la enmienda a la Constitución riojana ya fue aprobada en la Legislatura provincial por una mayoría oficialista de diputados y senadores.

El ausentismo, sin embargo, fue considerable. Se estimaba que menos del 40% del padrón asistió a las urnas, lo que le quita fuerzas a la elección. Ahora, resta por saber cuándo el gobierno provincial definirá el calendario electoral.

Si bien al gobernador se lo vio tranquilo durante la jornada, la polémica sobre la votación no estuvo ausente. Julio Pereyra -senador nacional- manifestó que "hubo muy poca participación en toda la provincia. La gente claramente le dio la espalda a la enmienda y le dijo no. Esta maniobra para la re-reelección quedó deslegitimada".

Similares palabras utilizó la también senadora nacional Inés Brizuela y Doria. La legisladora de Cambiemos destacó que, "como era de esperar, la consulta tuvo escasa adhesión de la ciudadanía, el gobierno no logró la legitimación que exige la Constitución".

En un comunicado oficial, Cambiemos en La Rioja aseguró que "más del sesenta por ciento de los riojanos se negó a participar de la enmienda popular para modificar la Constitución provincial"; "el gran ausentismo de la ciudadanía en las urnas es un mensaje contundente, de rechazo a las pretensiones re-reeleccionistas de (Sergio) Casas", dijeron.

"Al faltazo de los riojanos en las urnas, hay que sumar una serie de irregularidades, que incluyeron una movilización, compra de voluntades y todas las formas de clientelismo que suponíamos, y que fueron oportunamente puestos en conocimiento por nuestros fiscales y militantes y denunciados ante la justicia electoral", agregó Brizuela y Doria.

En esa línea, el presidente del Tribunal Electoral, Luis Brizuela, dijo que "hubo algunos inconvenientes en pocas mesas, pero fueron resueltos de manera inmediata, y aunque existieron algunas presentaciones de partidos políticos, las mismas fueron resueltas por este Tribunal".