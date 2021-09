La vicepresidenta Cristina Kirchner publicó este martes un tuit con el video en el que un carnicero aseguró que es "una hazaña" que no haya tenido que aumentar el precio de la carne en los últimos dos meses. "La estabilidad y la previsibilidad no sólo debe ser para los que invierten, sino también para los consumidores", remarcó la ex jefa de Estado.

Mirá el video. No lo digo yo… Lo dice un carnicero y, además, lo dice en TN. La estabilidad y la previsibilidad no sólo debe ser para los que invierten, sino también para los consumidores. pic.twitter.com/pLMEHTWzlp — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 7, 2021

"Hoy, mantener los precios de dos meses para acá en Argentina, para nosotros es una hazaña y eso es lo que nosotros festejamos. No recuerdo cuándo fue la última vez que aumenté los precios, fue hace más de dos meses", explicó Gonzalo, el carnicero entrevistado.

En sintonía con Alberto Fernández

El posteo de Cristina Kirchner se produjo un día después de que el Presidente resaltara que los precios de la carn. bajaron desde el momento en que el gobierno nacional aplicó cupos a la exportaciones del sector, tras difundirse un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que indicó que "el precio de la carne vacuna se redujo por segundo mes consecutivo".

En una publicación en su cuenta de Twitter, Fernández sostuvo que "los precios de la carne bajaron desde el momento en que restringimos las exportaciones" y ratificó que "no es justo que el precio internacional de la carne vacuna sea el mismo precio que deban pagar nuestros compatriotas".

"Cuidar la mesa de los argentinos. Ese es nuestro compromiso", agregó el mandatario, al compartir el trabajo de CEPA que postuló que en agosto hubo una baja del 1,4% intermensual en el precio de la carne vacuna. De esta forma, sumó dos meses consecutivos de reducción en sus valores, teniendo en cuenta que en julio la merma había sido del 1%, siempre de acuerdo a estimaciones de ese centro de estudios.

La respuesta del campo al Presidente

El titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, salió al cruce de Fernández y enfatizó que el precio de la carn. en el mostrador se estabilizó por condiciones estacionales. "La carne no estabilizó su precio en mostrador por el desacierto de una medida demagógica, anacrónica y de sesgo anti productivo", advirtió el dirigente ruralista en un comunicado.

Según Chemes, "el precio de la carne históricamente demuestra una estacionalidad que se repite todos los años de condiciones normales en esta época, como resultado de la interacción entre la dinámica del mercado de demanda interno y la producción".

"Un gobierno que sistemáticamente desde el comienzo de su gestión no escatimó esfuerzos en generar rispideces y confrontación con el campo".



"Todo tiene un límite, en el cual creo que este gobierno está perdiendo conciencia de donde está este límite"@Jorge_Chemes pic.twitter.com/mdiKzzT32z — CRA (@CRAprensa) September 6, 2021

"Los precios de los cortes tienden a estabilizarse, esto sucede cual si obedeciese a leyes naturales y nada tiene que ver con el cierre de las exportaciones; es algo que sabemos todos los que formamos parte de la cadena productiva, también lo saben, o deberían saberlo, sus funcionarios Sr. Presidente", señaló.

Dijo, además, que "la exportación no es antagónica con el mercado interno sino complementaria, sus propios funcionarios se lo pueden explicar".