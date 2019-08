El ex vicepresidente Amado Boudou fue condenado este jueves a tres años de prisión en suspenso por adulteración de documentación de un automotor y absuelto en la causa por la compra de 19 vehículos de alta gama durante su gestión en el Ministerio de Economía.



El veredicto fue leído esta tarde en los tribunales federales de Comodoro Py por Nicolás Toselli, presidente del Tribunal Oral Federal 8 (TOF), mientras que los fundamentos se conocerán el 26 de septiembre a las 18.



El ex vicepresidente fue condenado como cómplice primario del delito de "falsedad ideológica" por la inserción de datos falsos en los instrumentos públicos que fueron utilizados para lograr, en 2003, la transferencia irregular de un vehículo Honda modelo CRX del año 1992.



La mayoría del tribunal consideró que "en el año 2003 se había direccionado el trámite de transferencia de titularidad de un automóvil marca Honda adquirido por Amado Boudou en el año 2003, hacia el registro Seccional 2, a cargo de Graciela Taboada Piñero, para lo cual se insertó un domicilio falso en una fotocopia del DNI de Boudou", indicaron fuentes judiciales.



Por este hecho, también fueron condenados a tres años de prisión en suspenso la titular del Registro que intervino, Taboada Piñero; y el gestor Alberto Soto; mientras que resultaron absueltos la ex pareja de Boudou, Agustina Seguín; y el gestor Rodolfo Basiami.



En relación a la causa por las supuestas irregularidades en la compra de 19 vehículos de alta gama para el Ministerio de Economía, el Tribunal consideró que se trató de una compra necesaria, que el dinero utilizado estaba dentro del presupuesto y que se acreditó que la compra se realizó a través de una subasta pública, según indicaron fuentes judiciales.



El fiscal del juicio, Abel Córdoba había pedido una pena unificada (por las dos causas) de 5 años de prisión, mientras que la defensa de Boudou había reclamado su absolución por los dos hechos.



El ex vicepresidente se encuentra detenido en el penal de Ezeiza por la causa Ciccone por la que fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión, a través de un fallo que ya fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal.