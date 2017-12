Los jueces avalaron la decisión de Bonadio en cuanto al delito de encubrimeinto agravado y mantuvieron las prisiones preventivas que había dictado el juez. Es decir que siguen vigentes el pedido de desafuero ante el Senado para la detención de la ex presidenta y las prisiones para el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, y del piquetero Luis D´Elía, Fernando Esteche y Youssef Kahlil.

Los delitos por los cuales fueron confirmados los procesamientos son los de estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado. No confirmaron la calificación que había establecido Bonadio respecto del delito de traición a la Patria.

En relación al supuesto espía Alan Bogado los jueces tuvieron por desistida la apelación porque el abogado defensor no se presentó a sostener el recurso ante la Cámara y por eso quedó firme su procesamiento.