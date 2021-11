Mientras continúa el período de vigencia del congelamiento de precios de 1.432 productos de consumo masivo, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, recibirá esta tarde a ejecutivos de la cadena de supermercados ChangoMás, señalada como la que de más bajo cumplimiento de la resolución correspondiente.

El encuentro está previsto para las 18.30. Está previsto que también participen funcionarios de Comercio Interior y la idea es establecer las causas de que los niveles de abastecimiento de los artículos incluidos en la normativa sean los más bajos.

.

De acuerdo con los relevamientos que se manejan en la Secretaría, en lo que va de vigencia del congelamiento hay cadenas de supermercados como Carrefour, Cencosud (Jumbo, Disco y Vea), Coto y Dia que cumplieron en más del 90% en la oferta, en el caso de ChangoMás lo hizo en un 62% en sus locales de la provincia de Buenos Aires, y 77,5% en la Capital Federal.

Desde la cadena involucrada, que cuenta con 92 sucursales en 22 provincias y hace unos meses fue adquirida por el empresario Francisco De Narvaez al grupo estadounidense Walmart, se indicó que el congelamiento comenzó a aplicarse el sábado 23 de octubre, en simultáneo con los demás supermercados.

Se agregó que durante ese fin de semana recibieron un total de 25 inspecciones que “daban bien”, por lo que sorprendió la difusión de los números.

"No hay lugar para mezquindades"

El último sábado, en su cuenta oficial de Twitter, Feletti expresó que "en la última semana registramos algunos inconvenientes en ChangoMás. Por eso me me reuniré el lunes con sus representantes para solucionarlos y avanzar con el programa. Es momento de empujar hacia adelante entre todos y todas. No hay lugar para mezquindades".

Por otro lado, ya desde el sector supermercadista en general se asegura que hay riguroso cumplimiento en la publicación de precios del listado oficial y en el señalamiento de “+ Precios Cuidados” en todos los productos correspondientes.

.

Sin embargo, y aquí parece estar una de las explciaciónes de ciertas dificultades, se aclara que “cumplimos en lo que podemos ejecutar”. Esto apunta a que hay empresas fabricantes que están reduciendo los volúmenes de mercadería en sus envíos, lo que se traduce en la aparición, a veces frecuente, de carteles en espacios vacíos de las góndolas con leyendas tales como "producto momentáneamente sin stock por falta de entrega del proveedor".

Volviendo al encuentro de esta tarde, y según informaron fuentes de la Secretaría a cronica.com.ar, en principio la idea no es hacer declaraciones o algún comunicado respecto de los contenidos de la reunión, por tratarse de una actividad más bien técnica y que no esta referida a lineamientos generales sobre el tema, que ya fueron extensamente difundidos.

.

Del mismo modo, durante la jornada los equipos técnicos de Comercio Interior mantendrán otros encuentros de trabajo con grandes empresas alimenticias, que solicitan cambios en diversos productos de la lista.

A su vez, cabe recordar que entidades que nuclean a pequeñas y medianas empreas solicitaron una audiencia pública con Feletti para reclamar por el congelamiento de insumos difundidos, sin el cual les resulta muy complicado afrontar incrementos en los costos que luego no pueden trasladar a precios cuando venden sus productos al sector comercial mayorista y/o minorista.

En cuanto a supermercados de barrio y almacenes, se les habilitó una línea directa con la Secretaría de Comercio Interior para que envíen fotos de los precios que encuentran en los mayoristas, que, al estar al mismo precio del listado oficial, no les permite agregar un margen y revenderlos en el barrio. En ese sentido, el Gobierno no descarta establecer un nuevo listado de precios para el sector mayorista.