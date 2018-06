Becarios del Conicet, tras ocupar el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se reunieron con las autoridades quienes se comprometieron a incluirlos en la paritaria firmada días atrás por UPCN. Ayer, además de la movilización en Capital Federal, los científicos protestaron en todo el país ante la "emergencia salarial".

Hoy en día, una beca doctoral del Conicet es de $18.900. Es decir, compite mano a mano con la línea de la pobreza establecida en unos $18.800 para mayo. Es por eso que los becarios se movilizaron hacia el Ministerio ubicado en Godoy Cruz al 2300. Hasta allí llegaron con un agravante: el directorio (encabezado por Alejandro Ceccato) reconoció que no cuentan con los fondos para pagarles a los becarios el incremento salarial del 15% acordado en paritarias. Sin embargo, una reunión con las autoridades cambió el panorama.

Pasado el mediodía, los directores recibieron a los becarios para comprometerse a incluirlos en el acuerdo salarial firmado por UPCN. Walter Koppmann (de Jóvenes Científicos Precarizados) dialogó con Crónica y confirmó que "en agosto recibiremos el primer 3%. En septiembre el 6% y en octubre también el 6%". Asimismo, los estudiantes recibirán la semana que viene un bono por $2.000.

Koppmann, de todas maneras, detalló que "no estamos de acuerdo con el 15% acordado. UPCN no representa a nadie. Los acuerdos tienen que ser votados en asamblea. Hasta el mismo gobierno dice que la inflación será de mucho más". Sin embargo, desde Jóvenes Científicos Precarizados subrayaron que el martes 17 de julio volverán a reunirse con las autoridades porque "nos deben la cláusula gatillo. Y este jueves no se comprometieron a pagarla".

La ocupación de ayer fue acompañada por marchas en Córdoba, Tucumán, La Plata, Buenos Aires, Chaco, Mar del Plata, Jujuy, Rosario, La Rioja, Puerto Madryn, Bariloche y Salta.