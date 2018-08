La Justicia citará a declarar a los dos pilotos del vuelo que trasladó al venezolano Guido Antonini Wilson, a los choferes de Claudio Uberti, ex funcionario del entonces Ministerio de Planificación Federal, y a un grupo de empresarios que tuvo negocios con Venezuela, en el marco de la causa por el intento de ingresar al país una valija con 800.000 dólares el 4 de agosto de 2007.

Asimismo, el juez en lo penal económico Pablo Yadarola libró un exhorto a España para dar con un ex custodio de PDVSA que habría manipulado el maletín con el dinero en Venezuela al subirlo al avión.

Las indagatorias fueron fijadas para el mes de septiembre, son un total de diez, y durante este mes el juez intentará juntar más prueba a la que ya tiene incorporada a esta vieja causa.

Si bien todos ya declararon se los volvió a citar ante el vuelco que tuvo la causa: la declaración del chofer testigo, el arrepentimiento de Uberti en la causa de los cuadernos que lleva adelante el juez Claudio Bonadio, y la reciente citación a indagatoria de Julio De Vido y Ricardo Echegaray.

Por el momento la causa sigue vigente, más allá de las versiones que indicaban que estaba prescripta, y Claudio Uberti cuenta con falta de mérito por lo que el juez podría modificar su situación procesal una vez que indague al resto de los ex funcionarios.



La hipótesis principal de la investigación sigue siendo que el dinero que intentó ingresar Antonini Wilson a la Argentina era para financiar la campaña electoral de los Kirchner, y de fortalecerse esa hipótesis las fuentes no descartan que en el futuro pueda ser convocada a prestar declaración indagatoria la ex presidenta.