Por Roberto Di Sandro

Decano de la Casa Rosada

rdisandro@cronica.com.ar

La situación económica que golpea a la sociedad mantiene su posición negativa. Los números inflacionarios no dejan de crecer. El agobio del presidente Mauricio Macri sobre este tema se hace sentir a cada instante. Reuniones con todos los sectores. Algunos son conocidos, otros, no. La reserva de evitar el registro de presencias ya es habitual.

Por eso, se les “saca el jugo” a los indicios que uno puede obtener. Christine Lagarde, la jefa máxima del Fondo Monetario Internacional, volvió a juntarse con un presidente argentino luego de 14 años. Ahora, dijo, “vine a escuchar y dialogar, pero no traje ningún plan”. Habló al retirarse de Olivos el viernes. Después, todo tipo de especulaciones en torno al encuentro. Alguien recordó que Juan Perón en 1948 resolvió no tener ninguna negociación con el Fondo y desaprobó cualquier préstamo de la institución como de otra área extranjera. Lo mantuvo a través de sus tres gobiernos recalcando: “La productividad debe profundizarse en la Argentina y de ninguna manera tomar plata del exterior”. Hablaba ante periodistas, entre ellos el que escribe, rematando: “Nosotros debemos movilizarnos con nuestro progreso en el trabajo”. La memoria es un archivo insuperable.

Lo que ocurrió en la entrevista del viernes ya se rescató en los medios de una manera o de otra. Ahora falta la de mañana, que anticipamos. Es con el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. Estará en la Casa Rosada entre las nueve y el mediodía. Macri tiene una sintética agenda con puntos sustanciales para presentar. En medio de todo esto, la imagen presidencial, según encuestas, sigue descendiendo, principalmente por el rechazo de la gente sobre la gestión económica. Hay relevantes números que aprecian un descontento del 63 por ciento a lo que hace el gobierno con planes inexpertos. El Poder Ejecutivo, sin embargo, dice lo contrario, avalando cifras que analiza su cuerpo de expertos en materia económica.

Ahora se ha sumado otra figura de relevancia mundial en lo que hace a las finanzas. Su nombre: Vladimir Werning. Es hombre directamente ligado a Mario Quintana, el jefe de Coordinación Económica de la Jefatura de Gabinete. Enseguida damos más detalles de esta figura y, como siempre, viralizamos todo lo que no se dice en Balcarce 50.

¿Quién es Werning?

Es una de las figuras más escuchadas dentro del Círculo Rojo o “mesa chica del gobierno”. Defiende a muerte el gradualismo; busca el crecimiento del producto bruto interno y sus antecedentes -atención- se asientan en casi 22 años en la Banca Morgan. Que tal. Allí llegó a las mayores responsabilidades. Macri y también Quintana, Gustavo Lopetegui, Marcos Peña y algún otro experto, se sientan a escucharlo atentamente cuando se convocan en los lugares previstos de la presidencia. El que no llega hasta él, “por ahora”, dicen, es el presidente del Banco Central, quien no tiene muy buena relación con el subsecretario de la Jefatura, Mario Quintana. Son cositas que uno palpa por allí recorriendo ese amplio edificio rosado, que es el asiento del poder. Nombre completo de esta figura que sobresale: Vladimir Werning.

Solos en Olivos

Nadie dijo nada; ni se mencionó. Pero existió. Se concretó el jueves. La entrevista del Presidente con Lorenzetti, el titular de la Corte Suprema de la Justicia. Todo reservado, pero Crónica lo supo. Tema: modificaciones al Código Penal Procesal y demás ingredientes para acelerar la Justicia. Pero también otros asuntos que nunca se sabrán o quizás por interpósita persona. Son esos encuentros bien privados que, cuando se registran, impactan porque, sin duda, tienen un contenido muy especial.

Breves y sabrosas

De todo un poco, como lo hacemos los domingos. Sin numerarlos y sin abecedario. Así, de esta manera: el ministro Oscar Aguad fue a la partida de la “Fragata Libertad”. Esperaban que fuera el Presidente. Un dirigente que se muestra satisfecho: Ramón Ayala, de los trabajadores rurales: “La nueva libreta del Trabajador Rural es un nuevo logro para el sector”. Ahora se agilizan todos los trámites. Vale. Cuidado con las avispas. Allí, por San Isidro, al 1500 de la calle Francia, está el dañino insecto. Se hacen todas las fumigaciones posibles, pero no pasa nada. Piden que se recurra a una solución porque hay mucho miedo. Nuestro colega Eduardo Campilongo está sufriendo esta situación. Don Gustavo Posse, intervenga. “63.000 millones de puestos perdidos durante el gobierno de Cambiemos”. Todo el mundo lo mira sorprendido al tiempo que acota: “Pero si somos 44 millones de habitantes”. ¿Quién lo había dicho?, el joven Axel Kicillof al responderle a Marcos Peña en el Congreso. Se le fue la mano. Sí, ocurrió en estos tiempos. Un ciudadano trabajador devolvió 150.000 pesos. Se llama Guillermo Torres. Lo recibió Macri en Olivos.

Otro recuerdo: se cumplieron cinco años desde el momento en que Jorge Bergoglio se convirtió en Francisco, el Sumo Pontífice. Hubo felicitaciones de todo el mundo y el Presidente mandó la suya. Pensar que en aquella histórica jornada de la Casa Rosada la Sala de Periodistas saltó de alegría, mientras en las cercanías del poder un silencio total recorría el sector. En fin. Una promesa no cumplida: La revolución de la alegría.

No se pudo cumplir lo que dijo el gobierno en plena campaña. Peña lo admitió por los reajustes que se hacen en la propia estructura del Estado y que incluye, aunque no lo dicen, a varios seres humanos que son empleados. No lo hizo en Gobierno, pero sí en Olivos. Macri almorzó con los granaderos al cumplirse 202 años de su creación. Se comió bastantes empanadas salteñas únicas y tradicionales. Felicidades a los héroes de San Martín. Simulacro: el del miércoles próximo en la Rosada. Un operativo con toda la técnica para evitar incendios. A no asustarse. Fue la última.

Viaje a la Antártida

Prepara su viaje a la Antártida el presidente Macri. Se están haciendo los primeros sondeos para que el mandatario se traslade al sector más austral del mundo, quizás en abril. Es uno de los demorados deseos que tiene el jefe de Estado de llegar allí y hablar con los abnegados hombres que día a día respaldan una tarea impagable y la libertad de nuestro territorio. En medio de este propósito existe otra agenda: México y Perú.

Allí está el otro objetivo presidencial de encuentros internacionales. Dos finales: a pesar de que está siendo muy sospechado por su actitud, al ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere -investigado por la Oficina de Anticorrupción-, “el Presidente lo sigue sosteniendo”, se dijo en esferas que siempre saben algo. La otra y última: no quiere más juegos en la provincia. Fue y se lo dijo en un mano a mano al Presidente. La gobernadora María Eugenia Vidal quiere combatir la ludopatía y nace la decisión de cerrar casinos como el de Necochea, Mar de Ajó y Valeria del Mar. Cuidado, que adentro hay gente que trabaja desde hace muchos años y no juega. Hasta el domingo en estas páginas y el viernes, de 21.15 a 22 en Crónica Televisión.