El “frazadazo” en el Obelisco se realizará a partir de las 17 bajo el lema “La calle no es un lugar para vivir ni para morir” y, en ese marco, se recibirán donaciones de ropa de invierno y calzado infantil y para personas adultas, además de elementos de higiene personal y frazadas, según informó la asociación civil Proyecto 7, uno de los organizadores.

La iniciativa -según explicaron las organizaciones convocantes- busca denunciar la muerte de 10 personas en situación de calle en lo que va del 2022 y visibilizar las condiciones que atraviesa este grupo, especialmente frente a las bajas temperaturas del invierno.

“Diez personas ya no están con nosotres, diez que murieron abandonades en distintas calles de nuestro país en los primeros seis meses del 2022. Son diez y con muchísimo dolor, seguramente seguiremos contando más muertes de acá a fin de año”, aseguraron en un comunicado.

Entre las entidades que participarán en la movilización se encuentran Proyecto 7, Nuestra América, Red puentes, Frente de villas de La Cámpora, FSP, PSC Lanús, Puentes Celina, No seas Pavote, Jesús en las calles, Miriñaque Solidario, Plan Pupa y MTE.

Mediante un comunicado, las asociaciones advirtieron sobre la falta de programas específicos y presupuesto adecuado para la asistencia de personas en situación de calle, al tiempo que denunciaron que en algunos casos se ejerce “represión institucional”.

En ese sentido, especificaron que al menos cuatro personas en situación de calle murieron en la ciudad de Buenos Aires, dos en el sur del país, otras dos en La Plata, una en Mendoza y otra en Santa Fe, pero subrayaron que “son solo algunas de las muertes que conocemos, sabemos que hay más, pero que se oculta porque quienes viven en la calle son entendidos como descartables”.

En este contexto, Horacio Ávila, de Proyecto 7, explicó a Radio Nacional que “hay herramientas, pero no se están reglamentando, como la Ley de Personas en Situación de Calle”. A su vez, alertó sobre “maltrato institucional de parte de los organismos” al tiempo que subrayó: “El gobierno de la Ciudad no puede ser un grupo solidario, el Estado está para resolver y no solamente para repartir viandas durante el invierno”.

“Es un reclamo generalizado y le pedimos a las autoridades que empiecen a aplicar las leyes y darle contenido. El INDEC todavía no paso el número del último censo, pero son todas cosas que hay que trabajar y hacer sobre las personas en situación de calle”, concluyó.