Luego de que este martes la Cámara de Diputados aprobara con cambios el proyecto de ley que prevé el reparto de fondos del Ejecutivo nacional al Gobierno de la Ciudad por el traspaso de la Policía porteña y girara la iniciativa nuevamente al Senado, y del posterior discurso de Horacio Rodríguez Larreta anunciando que presentará una nueva demanda ante la Corte Suprema, comenzaron los cruces entre distintos referentes de ambos oficialismos.

Quienes se refieron al respecto este miércoles, entre otros funcionarios, fueron la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo; el vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli; el titular de Obras Públicas nacional, Gabriel Katopodis; y el responsable del área de Salud porteña, Fernán Quirós.

Marcela Losardo cruzó a Horacio Rodríguez Larreta

La ministra de Justicia sostuvo este miércoles que el jefe de Gobierno porteño parece "ejercer una inapropiada presión" sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que pidiera ayer que el máximo tribunal se expida "cuanto antes" sobre la reasignación de recursos a la ciudad.



"Horacio Rodríguez Larreta ha dicho que no acepta lo resuelto en el Congreso, ni la opinión mayoritaria de las provincias. Insiste en judicializar cuestiones políticas como lo han hecho en los últimos años. Ayer, por momentos, pareció ejercer una inapropiada presión a la Corte Suprema", escribió Losardo esta mañana en su cuenta de Twitter.

. @horaciorlarreta ha dicho que no acepta lo resuelto en el Congreso, ni la opinión mayoritaria de las provincias. Insiste en judicializar cuestiones políticas como lo han hecho en los últimos años.

— Marcela Losardo (@mmlosardo) December 2, 2020

En una conferencia de prensa que brindó el martes por la noche, Rodríguez Larreta consideró que se trata de un "nuevo ataque" y adelantó: “Ya presentamos una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por el primer decreto. Ahora, frente a este nuevo ataque, vamos a ampliar esta demanda para seguir defendiendo por los medios institucionales lo que le corresponde a la Ciudad”.



De esta forma, el jefe de Gobierno porteño hizo referencia no sólo al tratamiento parlamentario de la iniciativa que prevé una readecuación de los fondos que la Ciudad recibe de Nación por el traspaso de la Policía, sino también al decreto presidencial de septiembre pasado por el cual el Ejecutivo nacional redujo la coparticipación que, en su momento, durante la gestión de Cambiemos, había sido incrementada por Mauricio Macri.



“Necesitamos que la Corte se manifieste, porque desde el 9 de septiembre la Ciudad dejó de percibir millones de pesos por día y esto no se va a detener hasta que el decreto se declare inconstitucional. Necesitamos que la Corte se manifieste para restablecer el federalismo que se quebró", dijo Rodríguez Larreta.

Marcela Losardo, ministra de Justicia de la Nación, cruzó a Horacio Rodríguez Larreta (Télam).

Santilli: "Es un castigo político y un sometimiento para la Ciudad

El vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires afirmó este miércoles que la decisión de modificar los porcentajes de coparticipación que recibe el distrito porteño “es un castigo político y un sometimiento para la Ciudad”.



“Hasta el día de ayer el recorte era de 53.000 millones de pesos y con lo de ayer se le agregan otros 12.000 millones, totalizando unos 65.000 millones de pesos que no recibirá la Ciudad”, dijo Santilli este miércoles por radio Continental.



El funcionario se refirió así a la decisión de la Cámara de Diputados de ayer de modificar y girar en segunda revisión al Senado el proyecto sobre el convenio entre la Nación y el distrito porteño para solventar el traspaso de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires.

Además, también habló sobre el decreto presidencial que redujo la coparticipación que, en su momento, durante la gestión de Cambiemos y que derivó en una causa judicial iniciada por el Ejecutivo porteño, que es analizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



“Esto implica el 88 por ciento del presupuesto de salud de la Ciudad, los 34 hospitales, los 46 centros de salud. Es una enormidad, un ataque tan violento y tan duro a la Ciudad que no se ha visto nunca”, sostuvo esta mañana el vicejefe de Gobierno porteño.



Al ser consultado sobre cómo abordará la Ciudad esta disminución de fondos indicó que “la Ciudad ya había tomado la decisión de ajustar un 68% sus obras de infraestructura y también se había tomado la decisión de renegociar los contratos de la recolección de residuos, manteniendo a todos los trabajadores”.

Santilli insistió con que la decisión de reducir los fondos de coparticipación implica “intentar someter económicamente a la Ciudad" y que "es casi decirle a los vecinos y los que ingresan cada día que no pueden tener seguridad".



"Es un castigo político y un sometimiento”, reafirmó Santilli en la entrevista que concedió esta mañana, en línea con lo expresado anoche por el jefe de Gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.



El vicejefe de Gobierno explicó que “la Ciudad genera el 22 por ciento de los ingresos al país en términos de PBI, y recibía, incluyendo la Policía, el 3,5 por ciento”.

Al responder las afirmaciones hechas anoche por Twitter por el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, Santilli indicó que los 24.000 millones de pesos que el Gobierno nacional quiere transferir para la seguridad “no alcanzan y no son los fondos que corresponden” para solventar la Policía porteña.



“Agarrá el presupuesto y mirá cuánto es el pago sólo de salarios de la Policía, y mirá cuánto es el gasto de luz y otros servicios de mantenimiento de las comisarías. Todos estos números están en el presupuesto presentado en la Legislatura la semana pasada”, aseveró.



Además, sobre el porcentaje de coparticipación que Macri otorgó a la Ciudad por decreto al momento de concretarse el traspaso de la Policía, indicó que el ex presidente “no nos dio ningún plus" sino que "negoció duramente el traspaso de la Policía junto a Patricia Bullrich, y se transfirieron los recursos que correspondían”.

Luego, cuestionó el llamado a una mesa de negociación por estos fondos al indicar que “lo que se plantea es ir a discutir con una cancha inclinada y con un referí que lo pone el Gobierno nacional”.



Por último, al confirmar el nuevo planteo que la administración porteña llevará a la Corte en caso de que se convierta en ley el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, Santilli indicó que “vamos a seguir interponiendo recursos ante la Corte porque la situación es insostenible”.

Diego Santilli, vicejefe de Gobierno porteño, consideró que la medida esconde un transfondo político (Télam).

Katopodis: "Los fondos para la Policía de la Ciudad están garantizados"

El ministro de Obras Públicas de la Nación expresó este miércoles que "los fondos para la Policía de la Ciudad están garantizados" y sostuvo que el tema de la coparticipación "se ordenó donde se tenía que ordenar, que es el ámbito del Congreso de la Nación".



En declaraciones a radio La Red, Katopodis afirmó que el Gobierno buscó (con los cambios en la coparticipación) "corregir una situación injusta y arbitraria" y remarcó que "se ordenó donde se tenía que ordenar, que es el ámbito del Congreso de la Nación".



"Se avanzó en corregir una situación injustificada desde la gestión del macrismo", explicó el funcionario sobre el proyecto aprobado el martes en Diputados.

En ese marco, aseguró que "los fondos para la Policía de la Ciudad están garantizados" y que lo que se discute no es una asignación de dinero sino "qué tipo de país federal más justo y más igualitario se quiere construir".



En el mismo sentido dijo que en materia de obras el Gobierno "está atento a mejorar y fortalecer" la situación en todos los distritos, incluida la Ciudad; y añadió que en ese ámbito hay planeadas "muchísimas obras de saneamiento, de agua, y de equipamiento de viviendas de barrios carenciados".

Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, dijo que con la iniciativa se está definiendo "qué tipo de país federal más justo y más igualitario se quiere construir" (Télam).

Quirós, sobre el recorte: "Va a gener un daño sobre la capacidad de gobernar"

El ministro de Salud porteño habló sobre la disminución de los fondos que recibe la Ciudad de Buenos Aires de Nación, tras la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del proyecto de ley sobre el convenio para solventar el traspaso de la Policía, que deberá volver a ser tratado por el Senado en segunda revisión.



En este sentido, y en sintonía con lo expresado por Horacio Rodríguez Larreta, Quirós aseguró que fue hecho "de manera intempestiva".



"La magnitud del recorte no solamente es enorme sino la manera en que se realizó ha sido tan intempestiva, tan inmediata, que es imposible reorganizar un estado, una política pública", aseguró el funcionario en el marco del reporte sobre la situación sanitaria del distrito que ofreció este miércoles por la mañana en la sede del Ejecutivo porteño del barrio porteño de Parque Patricios.

En este punto, agregó que esa decisión "va a generar un daño sobre la capacidad de gobernar y de conducir" en medio "de un momento o de un año tan particular como este", atravesado por la pandemia de coronavirus.



Durante el reporte sobre la situación de Covid-19 en la Ciudad, el ministro afirmó que "es un enorme dolor para cualquier funcionario de cualquier jurisdicción estar en el medio de una pandemia, con tantas dificultades, con tanto dolor ciudadano y recibir un recorte presupuestario de esta manera, con esta velocidad".



Quirós se quejó también sobre la actitud de los diputados nacionales que representan a la Ciudad y votaron a favor del proyecto referido a los fondos para solventar el traspaso de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires.

En este marco, dijo que, "por supuesto", esos legisladores y legisladoras "deberían reflexionar sobre el bienestar y las necesidades de cuidado de esa ciudadanía (que representan) en este momento y lo apropiado del momento, de la forma y de los argumentos que tienen".



En la misma conferencia de prensa, el ministro adelantó que el Gobierno porteño "espera la voz de la Corte Suprema" sobre el tema y que, desde su cartera, intentarán "que el impacto en el área de salud sea el menor posible".

"Todos tenemos derechos a tener perspectivas, a tener argumentos, a tener motivos para hacer las cosas y cada uno de nosotros tiene derecho a tener una visión del otro, de acuerdo a su contexto, a su historia y su manera de pensar", sostuvo el ministro porteño, quien, no obstante, planteó que "eso no avala" la decisión de apoyar una ley de las características que actualmente analiza el Congreso.