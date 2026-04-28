El Gobierno relanza las visitas de Javier Milei: planea desembarcar en el Conurbano y retomar las visitas al interior

Tras un inicio de año centrado en la gestión y las negociaciones legislativas, el Gobierno de Javier Milei se prepara para reactivar su agenda de recorridas por las provincias, con el foco puesto en un territorio históricamente esquivo para el oficialismo: el Conurbano bonaerense.

En los despachos de la Casa Rosada admiten que, aunque todavía no hay una hoja de ruta cerrada, la intención es reforzar La Libertad Avanza (LLA), en un momento donde la relación con los gobernadores atraviesa una nueva etapa de fricción.

El motivo de la discordia es el paquete de reforma electoral enviado al Senado el pasado 22 de abril. El despliegue en la provincia de Buenos Aires es visto como la "madre de todas las batallas" de cara a 2027.

Sebastián Pareja, Karina Milei y Diego Santilli, juntos en un acto llevado a cabo en Suipacha.

Según fuentes oficiales, el mandatario tiene dos hitos marcados en su calendario para el distrito. En octubre, un congreso partidario de LLA donde se buscará institucionalizar la fuerza en la provincia. Y en los próximos meses, el Gobierno planifica un desembarco en el Gran Buenos Aires, sujeto a las condiciones de seguridad y la agenda internacional.

La apuesta por Buenos Aires

El pasado 25 de abril, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó un acto en Suipacha junto al ministro del Interior, Diego Santilli, y el armador bonaerense Sebastián Pareja. Allí, la consigna fue clara: "Tenemos que ganar la provincia de Buenos Aires".

El relanzamiento de las giras coincide con el debate en el Congreso del proyecto que incluye la eliminación de las PASO, la implementación de la Ficha Limpia y cambios estructurales en el financiamiento de los partidos políticos.

El ministro Santilli es el encargado de aceitar los vínculos con los mandatarios provinciales y los bloques aliados. Sin embargo, el punto de mayor conflicto es la quita de las primarias. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo ya marcó sus diferencias al defender las PASO como una herramienta vital para el ordenamiento partidario interno.

Si bien durante este 2026 Milei ya visitó Santa Fe, Córdoba y Tucumán, además de su paso veraniego por Mar del Plata, la lista de destinos pendientes es extensa.

Entre las provincias que aún no han recibido una visita oficial del Jefe de Estado se encuentran: Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, San Luis, La Pampa, Misiones, Chubut y Río Negro.

La estrategia de retomar el contacto directo con la ciudadanía busca no solo apuntalar la imagen presidencial, sino también consolidar una estructura nacional que permita a LLA dejar de depender de alianzas externas y transformarse en una fuerza con peso propio en cada distrito del país.