Los cordobeses van este domingo a las urnas en unos comicios clave para elegir gobernador, que se definirán entre el actual gobernador, el peronista Juan Schiaretti, dos versiones del radicalismo: Mario Negri, quien representa a Macri, y Ramón Mestre, diferenciado del gobierno nacional. Pese al llamado a la unidad, el radicalismo no logró que Mestre aceptara "meterse" en la estructura de Cambiemos, y de allí que irá con la histórica lista 3 de la UCR, marcando su disconformidad con la estrategia de la Casa Rosada. Esta disputa puede tener impliancias en la coalición nacional, dependiento de cuál de los dos radicales saque más votos.



Schiaretti se presenta al frente de la lista "Hacemos por Córdoba", Negri encabezará la nómina de Córdoba Cambia y Mestre la ya mencionada lista 3 radical, la misma que usó en su momento Raúl Alfonsín.



Con escasas chances, el presidente Mauricio Macri apuesta a cortar la mala racha electoral que tiene Cambiemos hasta el momento con un triunfo o al menos una buena elección de Negri, en un año electoral donde los oficialismos se vienen imponiendo. En Córdoba, todas las encuestas marcan que Schiaretti tiene altas chances de ser reelecto.



Habrá casi tres millones de votantes en 1.218 escuelas de la provincia, que lo harán con boleta única: un solo papel con las imágenes de los 13 candidatos a gobernador donde los votantes tendrán que tildar su opción (ver más información aparte).



De todos modos, de estas 13 listas, sólo tres llegan de manera competitiva a los comicios: la de Schiaretti-Calvo, Mestre-Briner y Negri-Baldassi. Los cordobeses también elegirán intendentes, entre otras categorías, y en ese sentido también es interesante la puja por la Ciudad de Córdoba, ya que participan varios "pesos pesado" de la política mediterránea. Negri juega en la capital provincial con el ex intendente Luis Juez, Schiaretti propone a Martín Llaryora y Mestre postula a Rodrigo de Loredo, yerno del ministro de Defensa, Oscar Aguad. Provincia clave



En la Casa Rosada observan con atención los comicios de Córdoba no sólo para ver quién gana, sino imaginando qué pasará en octubre. El distrito es uno de los que puede inclinar la balanza a favor o en contra de Macri en las presidenciales, como ocurrió en 2015, donde los votos cordobeses fueron fundamentales para la escasa ventaja que el Presidente obtuvo en el balotaje frente a Daniel Scioli.



En este sentido, los asesores de Macri se preguntan hacia dónde irán en los comicios generales los votos divididos del radicalismo cordobés. Saben que los votantes de Negri irán con Macri en las generales, pero no están tan seguros qué pasará con los votantes que hoy elijan a Mestre, quien optó por no estar dentro de Cambiemos y forma parte del "radicalismo díscolo" que cuestiona fuerte al gobierno nacional.



El resultado cordobés también puede influir en un proceso que se está gestando a nivel nacional y sobre el que Macri tiene que tomar decisiones urgentes: en que medida permite que Cambiemos "acepte" más radicales o siga como hasta ahora, cerrado en un núcleo del PRO duro cercano al despacho presidencial de la calle Balcarce.



Si gana Schiaretti, en tanto, se fortalece a nivel nacional Alternativa Federal, espacio en el cual comulga el actual gobernador. Es el peronismo más clásico y que todavía no definió quién será su candidato. El gobernador también cerró acuerdos con el GEN de Margarita Stolbizer y el socialismo santafesino.



Schiaretti mantiene una relación amigable con el gobierno de Macri, y está alejado del kirchnerismo más duro. Un triunfo suyo podría posicionarlo bien en la interna del peronismo alternativo, donde Massa, Pichetto, Urtubey y Lavagna, entre otros, buscarán quebrar la polaridad entre kirchnerismo y macrismo.



Córdoba, que fue un bastión radical por décadas, viene siendo gobernada por el peronismo desde 1998, con tres gestiones del fallecido José Manuel De la Sota y Schiaretti, que ya gobernó dos períodos y, si gana hoy, arrancaría en diciembre su tercera gestión.



Además de las tres listas más competitivas ya mencionadas, también irán por la gobernación el Frente de Izquierda y los Trabajadores (Liliana Olivero); el MST(Luciana Echevarría); Unión Ciudadana (Agustín Spacessi); Encuentro Vecinal Córdoba (Aurelio García Elorrio); y Avancemos Córdoba en Valores (Alberto Beltrán). Completan las nóminas electorales el MAS (Eduardo Mulhall); Partido País (Orlando Sella); Ucedé (Carlos Blanco); Partido Humanista (Fernando Shüle) y el Movimiento de Acción Vecinal (Kasem Dandach).