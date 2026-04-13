Empate técnico: el peronismo le pisa los talones a Javier Milei de cara a las presidenciales

La política argentina parece haber ingresado en una etapa de cristalización donde las opciones intermedias pierden terreno frente a dos grandes polos. Según el último Estudio de Opinión Pública Nacional de Proyección Consultores, si las elecciones presidenciales fueran hoy, el escenario sería de una paridad absoluta.

De acuerdo a los datos del informe, La Libertad Avanza, con Javier Milei a la cabeza, cosecha un 34,0% de intención de voto, mientras que Fuerza Patria (espacio que aglutina al peronismo y al kirchnerismo, con Axel Kicillof como uno de sus principales referentes y que suena como posible candidato) alcanza el 32,8%. Con una diferencia de apenas 1,2 puntos, el escenario se define técnicamente como un empate, dado que la brecha es menor al margen de error del relevamiento (2,3%).

La resiliencia del voto oficialista

Un dato que sorprende a los analistas es la capacidad de Javier Milei para retener a un tercio del electorado. A pesar de que la mayoría de los encuestados manifiesta un fuerte malestar por la pérdida de poder adquisitivo, el núcleo duro libertario se mantiene fiel. Se trata de un voto de "expectativa" o identidad ideológica que, por ahora, parece resistir el impacto del ajuste en el bolsillo.

El peronismo, único retador

Por el lado de la oposición, la estrategia de polarización propuesta por el Gobierno parece estar ordenando la oferta electoral. Bajo la marca "Fuerza Patria", el peronismo logra absorber casi la totalidad del voto crítico, consolidándose como la única alternativa competitiva. Este bloque se nutre principalmente de quienes califican como "negativas" las políticas nacionales, logrando un piso alto.

El ocaso de la "tercera vía"

El informe también revela un dato sombrío para el resto de las fuerzas. El PRO, partido fundado por Mauricio Macri, queda relegado a un lejano tercer lugar con apenas el 8,7%. La dinámica binaria entre Milei y el peronismo parece haber "licuado" la identidad del macrismo, cuyos votantes se han desplazado mayoritariamente hacia las filas libertarias.

En la misma línea, las opciones de centro lideradas por gobernadores (Provincias Unidas) y el Frente de Izquierda no logran romper el techo de los 5 puntos, quedando reducidas a un papel marginal en la actual disputa de poder.

El factor de los indecisos

Con un 8,8% de encuestados que aún "no sabe" a quién votar, la moneda sigue en el aire. En un escenario de paridad tan extrema, este pequeño grupo de indecisos -donde predomina el desencanto con la dirigencia tradicional- será el que finalmente defina quién se queda con el triunfo en las próximas elecciones presidenciales en Argentina.