Elecciones en Hungría: el Gobierno felicitó a Magyar y le deseó éxito a Orbán en la oposición

El Gobierno de Javier Milei felicitó al nuevo primer ministro de Hungría, Peter Magyar, y le deseó a Viktor Orbán "todo el éxito en su rol como líder de la oposición", tras las elecciones que este domingo pusieron fin a los 16 años de gestión del dirigente de extrema derecha.

En redes sociales, el canciller Pablo Quirno reafirmó "la voluntad de seguir fortaleciendo la significativa relación bilateral" y el compromiso de seguir "profundizando vínculos y promoviendo una agenda común en áreas prioritarias para el crecimiento de ambos países".

El mensaje de Pablo Quirno en X.

El presidente Javier Milei no emitió un mensaje propio pero replicó la publicación de Quirno en X.

El vínculo entre Milei y Orbán como contexto del mensaje

La gestión de La Libertad Avanza valoró "el entendimiento alcanzado" entre ambas naciones, en referencia a la visita de Milei a Budapest en marzo de este año, donde se reunió con Orbán y expuso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

El primer ministro derrotado este domingo en las urnas era uno de los principales aliados ideológicos del presidente argentino.

Javier Milei y Viktor Orbán mantuvieron una relación muy fluida.

El resultado de las elecciones en Hungría

Magyar se impuso con el 50,35% de los votos frente al 41,03% de Orbán, en una jornada con récord de participación: más del 77% del padrón.

El partido Tisza de Magyar obtuvo 138 de los 199 escaños del Parlamento, frente a los 54 del Fidesz de Orbán. Con mayoría absoluta, el nuevo primer ministro podrá gobernar sin necesidad de alianzas.