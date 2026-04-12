Elecciones en Hungría: perdió Viktor Orbán y dejará el poder tras 16 años

El conservador Peter Magyar, líder del partido opositor Tisza, derrotó en las elecciones que se llevaron a cabo este domingo en Hungría al actual primer ministro, Viktor Orbán, que de esta forma dejará el poder tras 16 años de mandato.

Con un récord de participación, Magyar se impone con el 50,35% de los votos frente al 41,03% obtenido por Orbán.

"Para nosotros el resultado es doloroso, pero ha dejado claro que no nos ha otorgado la responsabilidad de gobernar", admitió Orbán, uno de los principales referentes de la extrema derecha en el escenario político internacional.

Elecciones en Hungría: el nuevo primer ministro tendrá mayoría absoluta

Con más del 70% de los votos escrutados, Tisza obtendría 138 de los 199 escaños, frente a 54 del hasta ahora gobernante partido Fidesz, de Orbán. El tercer partido en la Cámara, Nuestra Patria, de extrema derecha, también superó el umbral mínimo del 5%, que le permite obtener 7 escaños.

Peter Magyar será el nuevo primer ministro de Hungría.

Con este resultado, Magyar obtendrá mayoría absoluta, es decir más de dos tercios del Parlamento, lo que le permitirá gobernar sin depender de alianzas y podría cumplir su promesa electoral de reconstruir el Estado de Derecho en Hungría, que el sistema Orbán había reformado a su gusto, con una nueva Constitución, leyes que limitaban la libertad de prensa y otros derechos fundamentales.

Los comicios estuvieron marcados por una participación récord. Según los últimos datos disponibles, a media hora del cierre de las urnas era del 77,8% de los 7,5 millones de electores registrados.