Al "duro" momento económico se le sumó otra mala noticia para Javier Milei desde el exterior

"Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución. Precisamente, por eso hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos. Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado".

Javier Milei escribió esas líneas el jueves pasado. Fueron parte de un posteo en el que admitió que los últimos meses resultaron "duros" y, a la vez, defendió su plan económico. El reconocimiento del Presidente sobre la situación del país llegó junto con una nueva tanda de acusaciones a la prensa y la mirada esperanzadora de que "la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza".

La publicación del tuit tuvo lugar en un momento de turbulencias para el gobierno de Milei. La mayoría de los sondeos de opinión dan cuenta de un malhumor social en crecimiento por el ajuste económico y la imagen del líder de La Libertad Avanza navega en su etapa de mayor negatividad. De hecho, una encuesta señaló el fin de semana que el 60,6% de los argentinos no votaría hoy por su reelección y un 24,7% de ellos dijo que no volvería a respaldarlo por sus "promesas incumplidas".

El tuit con el que Milei pidió "paciencia" ante el deterioro de la actividad económica.

Para colmo, los últimos datos oficiales sobre la actividad industrial marcaron un desplome del 8,7% interanual en febrero y consolidaron un escenario cada vez más complejo para el sector fabril, que en el acumulado del primer bimestre del año presenta una caída del 6% en comparación con el mismo período del año pasado. A eso se sumaron los escándalos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Como si fueran pocas las noticias negativas para Milei desde el plano interno, también llegó una mala nueva desde el exterior. Viktor Orbán, primer ministro de Hungría y uno de sus principales aliados en Europa, perdió en las elecciones legislativas del último domingo y dejará el poder después de 16 años. En sus redes sociales, Milei evitó el tema. Sólo compartió críticas a la prensa, cuestiones económicas y, en un posteo titulado "Reflexión del domingo", pronosticó que la Argentina "va camino a ser el país con mayor crecimiento de la región".

Javier Milei visitó a Orbán hace menos de un mes en Budapest.

Fue el canciller Pablo Quirno quien transmitió la posición del Ejecutivo sobre el resultado electoral. "Felicitaciones a Péter Magyar por su triunfo en las elecciones de Hungría. Desde el gobierno argentino reafirmamos la voluntad de seguir fortaleciendo la significativa relación bilateral que el presidente Milei ha construido y se ve reflejada en su reciente e histórica visita a Budapest", publicó en su cuenta de X. Y agregó: "La Cancillería argentina valora especialmente el entendimiento alcanzado con el gobierno del primer ministro Viktor Orbán y agradece su hospitalidad y colaboración. Asimismo, le desea todo el éxito en su rol como líder de la oposición".

Milei y Orbán habían consolidado sus lazos políticos en los últimos años. La relación surgió a partir de los encuentros en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y se reforzó cuando el húngaro asistió a la asunción presidencial del libertario en diciembre de 2023. "Una nueva esperanza para América Latina. Gracias por la invitación", expresó el dirigente europeo en aquel momento.

En febrero pasado, ambos participaron de la reunión del Consejo de Paz que lidera el presidente estadounidense Donald Trump. Las cámaras los enfocaron cantando juntos un tema de Elvis Presley y riéndose con complicidad. Y poco después, Milei viajó a Hungría acompañado por su hermana Karina y el canciller Quirno. La visita se convirtió en un intercambio de elogios y nuevos gestos de cercanía político-ideológica.

El silencio del Presidente contrastó con los mensajes de dirigentes de la oposición, que aprovecharon la derrota del primer ministro para pasarle factura. "La derrota de Orbán en Hungría y el triunfo de Magyar es una gran noticia para la democracia en Europa y el mundo. La caída de la extrema derecha puede marcar el inicio del fin de un proceso que hizo de la xenofobia, la homofobia y el odio sus banderas", sostuvo el diputado Esteban Paulón (PS).

Desde el kirchnerismo, el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, celebró la caída del dirigente ultranacionalista. "¡Gran noticia para la democracia en el mundo! Viktor Orbán, el modelo de Trump, Bolsonaro, Netanyahu y Milei, reconoce su derrota en Hungria", manifestó el ex funcionario. Y Myriam Bregman, diputada del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, concluyó: "Viktor Orbán, otro amiguito de Milei que pierde las elecciones".