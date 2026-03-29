Quirno, sobre el caso YPF: "No hay ningún punto de contacto entre lo que hizo el gobierno de Cristina Kirchner y nosotros"

El canciller Pablo Quirno destacó lo realizado por el Gobierno de Javier Milei para conseguir el fallo a favor de la Justicia de Estados Unidos en el juicio por la expropiación de YPF al tiempo que sostuvo que "no hay que agradecerle absolutamente nada" al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ex ministro de Economía durante la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

"No hay ningún punto de contacto entre lo que hizo el gobierno de Cristina Kirchner y nosotros", subrayó Quirno y recalcó que previamente "todos los fallos eran en contra, así que algo diferente se hizo".

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En una entrevista que concedió a LN+, el funcionario de la gestión de La Libertad Avanza aseveró que "no sabían que el litigio iba a terminar así" y que, en el medio hubo "muchas negociaciones".

"Nadie invierte en un lugar donde de un día para el otro te sacan una empresa, la violación del derecho privado es tremenda, eso es lo que ahuyenta la inversión", remarcó Quirno que además consideró "tremendamente importante" el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que revocó la sentencia de primera instancia del juicio que obligaba a Argentina a pagar más de 16 mil millones de dólares por la expropiación.

Y sentenció: "Algo diferente se hizo, con una convicción y confluencia de un Gobierno que estaba comprometido en conseguir el objetivo".

Qué dijo Kicillof tras el fallo a favor en el juicio por la expropiación de YPF

A través de un extenso descargo en sus redes sociales, Axel Kicillof celebró el fallo a favor de Argentina ya que aseveró que deja en evidencia "años de mentiras" y afirmó que el cuestionamiento a la expropiación de YPF fue un "relato impulsado por los buitres".

"Mientras el Presidente hablaba del ‘impuesto Kicillof', los propios abogados del Estado argentino, desde que se inició el juicio, defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre", recordó.