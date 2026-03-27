Fallo sobre YPF: el ex embajador de Macri respaldó a Axel Kicillof tras conocerse la resolución

Diego Guelar, ex embajador en China durante el gobierno de Mauricio Macri, celebró la anulación del fallo contra la Argentina por la expropiación de YPF y respaldó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respecto a la validez legal del proceso de estatización.

El mensaje del exdiplomático se produjo tras la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que dejó sin efecto la condena de USD 16.100 millones contra la República Argentina y a favor del fondo buitre Burford Capital.

A través de sus redes sociales, el ex funcionario de la gestión de Cambiemos respaldó la defensa nacional en el conflicto iniciado desde la expropiación de la mayoría accionaria de Repsol en 2012.

"Gran triunfo jurídico de Argentina !!! Finalmente, Kiciloff tenía razón...", afirmó el exembajador.

Asimismo, el diplomático enfatizó el alivio financiero que esta sentencia significa para el Estado en un contexto de restricción de divisas. En su mensaje, celebró que "la Argentina se evita pagar más de US$16.000 millones".

Por su parte, el Gobierno nacional ponderó el resultado como un beneficio para el programa económico actual, pero mantuvo una retórica confrontativa hacia la figura de Kicillof.

En sus intervenciones previas, el presidente Javir Milei calificó al gobernador bonaerense de "inútil" e "incompetente", atribuyéndole la responsabilidad de haber llevado al país a una instancia de litigio internacional de tal envergadura.

La anulación de la condena dictada originalmente por la magistrada Loretta Preska fundamenta su decisión en que las controversias sobre los estatutos de YPF deben resolverse bajo la ley argentina. Este punto fue el eje de la defensa nacional durante años.

El caso retornará a una instancia de revisión donde se analizarán los fundamentos de la Cámara.