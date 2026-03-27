El Gobierno anuncia una cadena nacional sorpresa: será a las 19

El presidente Javier Milei brindará una cadena nacional este viernes cerca de las 20 horas, luego de conocerse la decisión de la justicia de Estados Unidos que anuló la condena por más de u$s16.100 millones.

Esta comunicación se da tras la determinación de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que dio de baja el falló en primera instancia contra Argentina por la expropiación de YPF.

Milei hablará por primera vez por esta vía luego de la polémica que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni, y su viaje a Punta del Este que investiga la Justicia.

Tras conocerse el fallo el presidente celebró la noticia y aseguró que se "ha obtenido un triunfo histórico", por evitar "el pago de aproximadamente US$18.000 millones". Esta cifra nace de que deja sin efecto la indemnización que había sido fijada en 2023 y que, con intereses, había escalado hasta ese número.

Cómo fue la decisión del tribunal a favor de Argentina

En una votación de 2 a 1, el tribunal apuntó que las reclamaciones por daños y perjuicios presentadas por los demandantes no eran reconocibles bajo el derecho argentino, lo que justificó la revocación de la condena y se dejó sin efecto la orden que obligaba al país a entregar acciones de la compañía para cumplir parcialmente con la sentencia.

Los jueces del tribunal de apelaciones en segunda instancia Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson escucharon los argumentos de los abogados del Estado argentino, de YPF y de los fondos que litigan contra el país, Eton Park y Burford.

De los tres jueces, Cabranes votó en contra de la Argentina y respaldó la decisión de la jueza Loretta Preska, determinó que el Estado argentino violó el estatuto de YPF durante la estatización de 2012. Sin embargo, Chin y Robinson fallaron a favor, al interpretar la jueza en primera instancia había interpretado incorrectamente la ley argentina y cómo se aplicaba.

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