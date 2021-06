El intendente de la localidad bonaerense de Lincoln, Salvador Serenal, que pertenece al espacio político de Juntos por el Cambio, se llevó un respirador del hospital de su municipio a una clínica privada, luego de que tuviera complicaciones por un cuadro de coronavirus.

La familia quiso trasladar al intendente a una clínica privada de Junín, ya que ese sanatorio de mayor complejidad que el municipal.

“Para atención de eventuales complicaciones, siendo que por sus antecedentes es paciente de riesgo (no tenía la vacuna por no contar con comorbilidades) y por voluntad de su familia, se decidió internarlo en Junín”, indicó el secretario de Salud municipal, Sergio Lorenzo, en el comunicado que se subió al perfil de Facebook del gobierno.

PARTE OFICIAL El intendente Serenal fue internado en Junín por complicaciones en su cuadro de Covid-19 En las últimas... Publicado por Municipalidad de Lincoln en Miércoles, 16 de junio de 2021

Según indicaron Serenal "hace unos 10 días había sido diagnosticado positivo de coronavirus y cursaba la enfermedad con tratamiento en su domicilio".

Más allá de que el intendente expresar permanecer en el hospital de Lincoln, "por pedido expreso de sus familiares más allegados accedió a internarse en Junín".

"El accedió a un pedido de la familia que viene muy golpeada por la pandemia del coronavirus desde diciembre del año pasado, cuando se enfermó su mamá, su papá y su hermano más chico. Incluso su papá murió por Covid-19. Estaban muy golpeados emocionalmente y por eso aceptó el pedido de su familia", argumentaron fuentes consultadas por el diario La Nación.

Lo que llamó la atención de todos es que ni el parte médico, ni en ningún otro informe o papel indica que el respirador fue trasladado de un centro de salud a otro.

La respuesta de las autoridades de Lincoln

"Se trata de una práctica habitual. No es algo que no se haya hecho antes. Cuando viajan pacientes politraumatizados, muchas veces, se llevan también los respiradores", fueron algunas las explicaciones que dieron desde el municipio. Además, indicaron que Serenal "solo utilizó un tubo de oxígeno para el traslado, pero como la clínica no tenía más respiradores le dijeron que se llevara uno propio".

En ese sentido, las fuentes añadieron que "el intendente nunca fue respirado, pero la clínica que lo recibió fue la que pidió uno en caso de que necesitara un respirador. "Se accedió al pedido de la clínica y se llevó el respirador", afirmaron. El respirador "ya fue devuelto", aseguraron.

Desde el municipio explicaron que de los nueve respiradores con los que cuenta el hospital de Lincoln solo tres estaban en uso. En tanto, el secretario de Salud respondió que si una familia solicitara que un respirador sea trasladado a otra clínica, "se haría".

El parte médico de Salvador Serenal

�� INFORME CORONAVIRUS Nº 460 // 16-06-2021 . .���� Hoy se registraron 49 casos activos: 23 por laboratorio del... Publicado por Municipalidad de Lincoln en Miércoles, 16 de junio de 2021

"A última hora de ayer el intendente presentó la necesidad de mayor demanda de oxígeno, acompañado por un síndrome metabólico, lo que motivó su internación. Cabe recordar que Salvador Serenal se encuentra cursando el día 11 de esta enfermedad y presenta algunos factores de riesgo que predispondrían a complicaciones para un cuadro de Covid-19. Luego de los exámenes médicos realizados, su evolución progresó hacia un cuadro moderado y considerando los factores de riesgo con que cuenta el paciente, se resolvió con su familia la internación en un centro de mayor complejidad", explicaron desde la municipalidad.

Asimismo indicaron que Serenal "se encuentra estable dentro de un cuadro moderado en la etapa aguda de la enfermedad", luego de que se le diagnosticara "neumonía bilateral, acompañado de una descompensación de su sistema metabólico que acompaña a sus antecedentes".