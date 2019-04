El intendente de Santa Fe y precandidato a la Gobernación por el Frente Cambiemos, José Corral, aseguró que las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO) que se disputan en la provincia son "simplemente un momento más en una campaña que termina el 16 de junio" con los comicios generales.



"Hoy es un día de elección, vamos a dejar que la gente reflexione, hablemos de política después del momento de la votación y de cara a junio. Para nosotros hoy es simplemente un momento más en una campaña que termina el 16 de junio", señaló Corral a la prensa tras emitir su voto, poco antes de las 9, en la escuela Vélez Sarsfield, de barrio Candioti Norte.



Llegando con Mariana a votar, como en cada oportunidad. Hoy es un día de inmensa alegría para todos los santafesinos, y un paso más para el 16 de junio. ����



Vengan con tiempo y ¡los que necesiten traigan los lentes! ��

En este contexto, el radical que por primera vez competirá por la Gobernación de Santa Fe convocó a los santafesinos a votar en las PASO, aunque en Cambiemos no haya compulsa interna, tal como ocurre en el peronismo. "Es un momento del camino hacia el 16 de junio, en el que estoy seguro que vamos a ganar las elecciones, pero es veda, no me hagan hablar", dijo Corral.



El jefe comunal remarcó el apoyo que obtuvo de parte del gobierno nacional y de otras figuras de Cambiemos durante la campaña, y recordó "estuvo el presidente Mauricio Macri dos veces, la vicepresidenta Gabriela Michetti, (el ministro de Interior) Rogelio Frigerio y Ernesto Sanz".