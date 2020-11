El gobierno bonaerense avanza con el plan de regularizar los 600 barrios cerrados y clubes de campo que hoy figuran como “macizos” para que normalicen la situación acorde las leyes 8.912 y 14.449, que regulan el ordenamiento territorial y uso del suelo en la provincia. Esta semana estaría lista la disposición que tiene por objetivo una recaudación de como mínimo 1.500 millones de pesos.

La convocatoria a regularizar su situación dominial e impositiva estaría formalizada en los próximos días en el Boletín Oficial, de acuerdo a información difundida por el portal Tiempo Argentino. Invita a que los propietarios puedan escriturar y que ARBA pueda cobrarles como “tierra country”.

De acuerdo a los datos oficiales suministrados por el gobierno que conduce Axel Kicillof, hay 871 barrios cerrados o countries emplazados en territorio de la provincia de Buenos Aires, de los cuales 568 están formalmente registrados ante la DPOU y tributan como countries. A su vez, 73 barrios privados no están formalmente habilitados, pero tributan como Tierra en Desarrollo en el marco de lo que establece la ley 15.038.

Un mapa que muestra la cantida de countries que hay en el GBA.

En tanto, 230 (un 25%) no está registrado formalmente ni paga impuestos como barrio cerrado. En la mayoría de los casos la contribución que hacen al erario provincial es como tierra rural sin mejoras o como tierra urbana. Desde la agencia de recaudación ARBA, detallaron lo que se está haciendo con el universo que no tributa o no lo hace como corresponde.

Se intimó a 102 barrios cerrados para que se avengan a cumplir con lo que establece la ley 15.038. Los desarrolladores tienen un plazo de 15 días para presentar un descargo o se aplicará de oficio el nuevo valor de la tierra en función del grado de desarrollo. En tanto, otros 67 serán intimados en los próximos días (ARBA está terminando de analizar cuál es el grado de desarrollo de esos emprendimientos para calcular el valor de la tierra en el marco de la ley 15.038).

Por su parte, 61 countries fueron detectados satelitalmente y serán fiscalizados de manera presencial para evaluar el grado de desarrollo. El 55% de los barrios registrados de la provincia de Buenos Aires, que tributan bajo las especificaciones correspondientes, se concentran en 7 partidos, todos pertenecientes al AMBA: Escobar, Pilar, Presidente Perón, Tigre, Luján, Ezeiza y Esteban Echeverría. Asimismo, Pilar, Tigre y Escobar tienen el 45,6% de todos los barrios registrados (Pilar: 137, Tigre 80 y Escobar 42).