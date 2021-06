Nicolás Vaquer, gerente general de Pfizer, comentó que el laboratorio estadounidense mantiene negociaciones en la actualidad con el gobierno nacional para traer la vacuna contra el coronavirus a la Argentina. "Estamos en conversaciones con el Ministerio de Salud y la Secretaría Legal y Técnica. Hay ideas concretas de cómo avanzar", subrayó el directivo.

Durante su exposición en la Cámara de Diputados, Vaquer negó que haya existido "un pedido de pagos indebidos o existencias de intermediarios" para llegar a un acuerdo en la provisión de vacunas, tal como denunció días atrás la titular del PRO, Patricia Bullrich. Y luego remarcó: " Pfizer no tiene ningún interés en intervenir con los bienes del Estado, esto incluye bienes naturales, reservas del Banco Central, activos culturales”.

“Hoy el marco legal no es compatible con algunos de los mecanismos contractuales que pide Pfizer. Tienen que ver con la indemnidad y otras cuestiones. Estas conversaciones están siendo llevadas adelante por abogados con ideas concretas. No me siento con la capacidad de entrar en detalle. Encontramos el mayor nivel de colaboración del Poder Ejecutivo”, agregó Vaquer.

Noticia en desarrollo.