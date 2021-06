El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, remarcó este jueves la "aceleración" que el proceso de vacunación contra el Covid comenzó a tomar en los últimos días y destacó la apertura desde el viernes a la inscripción para la población sin factores de riesgo.



"La vacunación ha tomado una dinámica de aceleración en los últimos días", destacó Quiros, al acompañar esta mañana al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en una conferencia en Costa Salguero, donde quedó habilitado el nuevo vacunatorio vehicular contra el coronavirus.

Allí, se anunció que mañana se abrirá en el distrito la inscripción para vacunar a la población en general entre 55 y 59 años, mientras que la próxima semana podrán anotarse quienes tengan entre 50 y 54. "Es muy importante esta aceleración que nos permite comunicar hoy esta noticia, aprovechando el esfuerzo que hizo la población con las restricciones intensivas de los últimos días", agregó el ministro porteño.

.

Anoche, en declaraciones al canal América TV, Quirós informó que la ciudad de Buenos Aires tiene un promedio de aplicación diario de "30.000 a 35.000 vacunas" contra el coronavirus y un flujo que permite "vacunar muy aceleradamente". A la vez, llamó a no comparar a la Argentina con otros países porque -sostuvo- la pandemia es un tema "demasiado complejo".



En ese sentido, el funcionario porteño consideró que es "un error" hacer comparaciones sobre el coronavirus con otros países, como Uruguay, porque significa realizar "simplificaciones demasiado lineales" con algo "demasiado complejo como la pandemia".

Qué ocurrió con la compra de vacunas en la Ciudad

Por otra parte, Quirós aseguró que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inició gestiones para comprar vacunas contra el coronavirus, pero los laboratorios les informaron que "aún no habían podido cumplir con los compromisos con los Estados nacionales" y no podían firmar contratos con "Estados subnacionales".

"Nosotros desde el primer día nos relacionamos con todos los fabricantes de vacunas del mundo", dijo Quirós. Sin embargo, aseveró que "las empresas privadas que en ese momento tenían vacunas, que son tres, contestaron que aún no habían podido cumplir con los compromisos con los Estados nacionales, por lo cual hasta que no terminen esos compromisos no podían dialogar sobre los nuevos compromisos con Estados subnacionales".

El nuevo vacunatorio vehicular inaugurado en Costa Salguero. (Télam)

"Efectivamente es una política global de esas empresas en el mundo", sostuvo, y agregó que "estamos explorando todas las posibilidades que hay, no sóolo para el corto plazo, porque ahora en el corto plazo hay cierto flujo de vacunas, sino además para ser una opción más en la compra en el mediano y en el largo" plazo.

En tanto, la Legislatura porteña debatirá este jueves el proyecto impulsado por el Ejecutivo local para la compra de vacunas contra el coronavirus, el cual fue modificado en su redacción original tras el retiro de un artículo que incluía a "las conductas negligentes" por parte de las empresas farmacéuticas entre las causales para los reclamos indemnizatorios que el Estado podría reclamar ante alguna falla.

Según informaron fuentes parlamentarias, el expediente será parte de los temas que tratarán los legisladores en la sesión ordinaria, cuyo inicio será a las 12, y cada bloque tendrá diez minutos para referirse al tema.