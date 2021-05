Un minúsculo grupo de jóvenes conocidos como "libertarios" y otras personas de distintas edades se encuentran realizando una marcha en el Obelisco porteño para cuestionar las restricciones por el coronavirus que lanzó el Gobierno desde el sábado hasta el próximo fin de semana.

.

"Esto es un complot de Medio Oriente", "no queremos ser Venezuela", "vengo por mi libertad", fueron algunos de los argumentos que los participantes de la pequeña reunión le brindaron a Crónica HD para justificar sus presencias, mientras distintas localidades del país están al borde del colapso sonitario.

Los encargados de marchar se agruparon bajo el partido Nueva Centro Derecha que nació hace un año en medio de la pandemia y como protesta contra las restricciones duras que en ese momento habia dispuesto la gestión de Alberto Fernández.

.

"El tiempo demostró que esa famosa Fase–1 no solo no sirvió para nada, sino que no evito que tristemente muriera tanta gente, destrozó la economía y el tejido social de una forma nunca vista en los 211 años de historia Argentina", se quejaron en un comunicado en el que anunciaron la marcha de este martes.