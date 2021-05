Luego del atentado con un artefacto explosivo perpetrado el martes contra un local de dos organizaciones kirchneristas en Bahía Blanca, la vicepresidenta Cristina Fernández recibió en el Senado a dirigentes del Frente de Todos y de La Cámpora de esa ciudad.



El encuentro se llevó a cabo anoche en la Cámara alta y contó con la presencia de los senadores bonaerenses Ayelén Durán y Marcelo Feliú, el diputado provincial Gabriel Godoy y el dirigente Federico Susbielles, entre otros referentes del FdT de Bahía Blanca.

