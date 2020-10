La vicepresidenta Cristina Fernández publicó en Twitter dos videos que resumen parte de la trayectoria del ex presidente Néstor Kirchner a lo largo de distintos cargos que desempeñó, desde la intendencia de Río Gallegos, en 1987, hasta su llegada a la Presidencia de la Nación.

Los dos videos publicados por Cristina Fernández de Kirchner muestran un recorrido en imágenes por trayectos de la carrera del expresidente como funcionario público.

.



"Acá empezó todo", se titula el primero, en el que se ven acciones y obras públicas desarrolladas durante la gestión de Kirchner como intendente de la ciudad santacruceña de Río Gallegos.

El segundo, también publicado en su cuenta de Twitter, lleva como título "Y acá sigue... con todos y todas", y muestra fragmentos de discursos del el ex presidente durante su campaña presidencial y ya como jefe de Estado, cargo que desempeñó entre 2003 y 2007.

El video de casi 4 minutos compila fotos, registros fílmicos y fragmentos de discursos de Néstor Kirchner. Varios pasajes del audiovisual están guiados por la voz de Kirchner en el acto que se llevó a cabo el 9 de noviembre de 2001 en Dolores, que sirvió como lanzamiento de su precandidatura a presidente de la Nación, aunque esto no había sido formalizado por el Partido Justicialista.

.

“Yo les puedo asegurar que hay una Argentina distinta, pero tenemos que volver a ser rebeldes, a recuperar nuestra capacidad transgresora, a no dejarnos atropellar. Para que vean que los argentinos seguimos creyendo en el amor, en la familia y en los sueños. (…) Para que vean que los argentinos no nos rendimos. Para que vean que los argentinos no nos resignamos. (…) Para que vean que los argentinos y las argentinas mandamos este mensaje desde Dolores para decir que nuestra Patria puede ser distinta”, decía Kirchner en un pasaje de aquel discurso que brindó en el gimnasio del club Ferro de Dolores.