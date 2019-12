La vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, fue indagada este lunes en el juicio que el Tribunal Oral Federal 2 le sigue por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz.

Allí, la ex mandataria sostuvo que dicha acusación "fue un plan ideado por el gobierno saliente" y "forma parte del lawfare", que es "la articulación de los medios y el poder judicial para perseguir políticos".

"Si alguien dudaba del lawfare en la Agentina o no sabía de qué se trataba, esta negativa de transmitir mi declaración en vivo, lo explica. Esta causa tuvo difusión en vivo y en directo inédita desde la mediática denuncia del titular de Vialidad", agregó al respecto.

El pasado viernes, el tribunal rechazó el pedido de la defensa de Cristina, a cargo del abogado Carlos Beraldi, de transmitir en vivo la declaración con el criterio de que no se habían presentado argumentos "novedosos" como para revertir la decisión adoptada por el tribunal antes del inicio del juicio, que excluía la posibilidad de transmitir en vivo esta instancia.

Además, fue irónica sobre las acusaciones que pesan sobre ella: "Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas. No sé cómo tuve tiempo para gobernar este país". De este modo, cuestionó la "multiplicidad de procesamientos".

También hizo hincapié en que el juicio "está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción de Río Gallegos" para "saquear las arcas del Estado".

En tanto, sobre la designación del Juez que sigue dicha causa, ironizó: "Voy a comprar un billete de lotería...¡tengo una suerte! Siempre me tocan Bonadio o Ercolini. Hay que revisar cómo se hacen los sorteos en Comodoro Py".

"Nunca había escuchado un guión en lugar de una acusación fiscal. Lo que hubo aquí no tiene antecedentes. Sin transmisión en vivo, la ficción de sentarse acá y declarar, no tiene ningún sentido", denunció.

Además, la futura vicepresidenta habló sobre lo que fue su fallido traspaso de mando con Mauricio Macri. "Quedó el mito de que no quise entregar los atributos de mando. ¡No me dejaron! Yo quería ir a la Asamblea Legislativa pero un fallo judicial dijo que mi mandato terminó el 9/12/15 a las 24", explicó.

Cristina insistió en varios pasajes en que la acusación "es absurda y ridícula". "Tener un amigo empresario no es delito. Si no, ¿cómo se llama al amigo del alma del Presidente que se quedó con las energéticas? La obra pública es el único instrumento para generar empleo", analizó

En otro punto de su extensa exposición, relató: "Néstor Kirchner fue el primer Presidente que no designó a ningún ministro de la Corte. Te imputan estupideces y ni siquiera te dejan probar que las acusaciones son falsas". "Para el fiscal, que yo confirmara funcionarios de Néstor, es la prueba de que heredé la jefatura de la asociación ilícita. ¿Los fiscales viven en un frasco de mayonesa?", ironizó.

Además, ejemplicó: "No me aprobaron la 125 y resulta que yo los obligaba a aprobar el Presupuesto. ¡Por favor! Le llenaron la cabeza a la gente con mentiras junto a los medios de comunicación hegemónicos. Otra vez, lawfare".

Con la indagatoria de la ex presidenta el TOF 2, presidido por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, se cierra la ronda de declaraciones de los 13 procesados y comenzará la etapa de declaraciones de testigos, que se extenderá hasta mediados del 2020.

En el juicio se debaten supuestos delitos en la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz a la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, y el presunto pago de sobreprecios e incumplimientos en la construcción.

Además de la vicepresidenta electa y el empresario, también son juzgados los detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros ex funcionarios.