Por Franco Solleiro

Este martes Alberto Fernández se convirtió en el nuevo presidente de todos los argentinos, después de tomar juramento, junto con Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso de la Nación, mientras que Mauricio Macri le entregará la banda y el bastón presidencial.

Sin embargo, este traspaso de mando y asunción será muy distinto al que (no) tuvo Macri con Cristina en 2015.

LEÉ TAMBIÉN: ¿Cómo será la ceremonia de asunción de Alberto Fernández?

Hace cuatro años la tensión comenzó cuando el Gobierno saliente y el entrante no se pusieron de acuerdo sobre dónde debía realizarse el traspaso de los atributos del poder ejecutivo (la banda presidencial y el bastón de mando). Kirchner quería que esa ceremonia se realizara en el Congreso. Y Macri, que tenía que jurar su cargo de todas formas en el Parlamento, deseaba recibir esos atributos simbólicos más tarde, en la Casa Rosada.

Macri y la vicepresidenta Gabriela Michetti firmaron una acción de amparo para que les dieran certeza sobre cuándo iba a terminar el mandato de Cristina Kirchner y el momento en que ellos asumirían sus cargos. Lo que estaba en juego era quién iba a tener autoridad para decidir sobre los arreglos de la ceremonia de traspaso.

Lo que estaba en juego era quién iba a tener autoridad para decidir sobre los arreglos de la ceremonia de traspaso.

Finalmente, tras dos semanas de tironeos y acusaciones, el senador del PRO Federico Pinedo como presidente provisional del Senado -segundo en la línea de sucesión-, se convirtió en mandatario durante 12 horas y le hizo entrega de la banda y el bastón a Macri en la Casa Rosada. Ante la ausencia de un vicepresidente saliente (Amado Boudou no estuvo presente), fue entonces Michetti, recién investida como vicepresidenta, quien tomó el juramento.

Si bien existía la posibilidad de que fuera el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien le entregara la banda al nuevo presidente de la Nación, finalmente Macri se inclinó por Pinedo, aunque agradeció la "predisposición de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, en especial, a su titular".

Macri juró ante la Asamblea Legislativa en ausencia de la mandataria saliente y de un grupo mayoritario de legisladores del Frente para la Victoria (FpV), que no estuvo presente en repudio a la repudio a la decisión judicial de María Servini de Cubría, que determinó que el mandato de Cristina Kirchner finalizaba en el primer minuto del 10 de diciembre de 2015.

Cuatro años después, Cristina sostuvo que fue la Justicia, a través de un fallo, quien le impidió entregar el mando a su sucesor Mauricio Macri en 2015 porque determinó que su mandato había finalizado el 9 de diciembre a las 24:00 de ese día. "No me dejaron, yo quería ir a la asamblea y un magistrado dijo que yo no podía", expresó.

"No me dejaron, yo quería ir a la asamblea y un magistrado dijo que yo no podía".

"Fui también presidenta de la república, la primera mujer. Sin embargo, a solicitud del Gobierno entrante su mandato terminó el 9 de diciembre a las 12 de la noche cual Cenicienta, así terminó el mandato de las dos veces presidenta electa de los argentinos", dijo en función de un fallo de ese momento dictado por la jueza federal con competencia electoral Servini de Cubría

"Muchas veces, después del balotaje, pensé en esa foto que la historia finalmente no tuvo: yo, frente a la Asamblea Legislativa, entregándole los atributos presidenciales a... ¡ Mauricio Macri! Lo pensaba y se me estrujaba el corazón", contó la ex presidenta en su libro Sinceramente. "Es más, ya había imaginado cómo hacerlo: me sacaba la banda y, junto al bastón, los depositaba suavemente sobre el estrado de la presidencia de la Asamblea, lo saludaba y me retiraba. Todo Cambiemos quería esa foto mía entregándole el mando a Macri porque no era cualquier otro presidente. Era Cristina, era la 'yegua', la soberbia, la autoritaria, la populista en un acto de rendición. ¿Por qué Macri se perdió esa foto? ¿Pudieron más sus miedos?", se preguntó.